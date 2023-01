Terror attack in JK: জম্মু কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত তিনিগৰাকী নাগৰিক

জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰজৌৰী জিলাৰ ডাংগ্ৰী গাঁৱত সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত 3 গৰাকী সাধাৰণ লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে 10 গৰাকীকৈ গাঁওবাসী আহত হয়(Terror attack in Jammu Kashmir) ৷

Road Accident in Kalgachia: জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে জাহিদুলে

কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উদমাৰী দ্বিতীয় নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথত যোৱা 23 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল জাহিদুল নামৰ এজন যুৱক (Road Accident at Kalgachia) ৷

Stampede at Chandrababu Naidu programme: চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সভাত পদপিষ্ট হৈ 3 জনৰ মৃত্যু

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সভাত পুনৰ অঘটন(TDP chief Chandrababu programme) ৷ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত পদদলিত হৈ নিহত তিনিগৰাকী মহিলা ৷ আহত আন পাঁচজন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৷

Assam District Remerged: টোগলক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই: ৰিপুণ বৰা

ৰাজ্য চৰকাৰে শনিবাৰে কৰ্তন কৰিলে অসমৰ চাৰি জিলা ৷ যাক লৈ সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ অসমৰ চাৰি জিলা কৰ্তন কৰাক লৈ TMC ৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মহম্মদ বিন টোগলকৰ সৈতে তুলনা কৰিছে (TMC President Ripun Bora reaction on Assam District Remerged) ৷

Teok bee farm: মৌ পালনেৰে বছৰি প্ৰায় ৮ লাখ টকা উপাৰ্জন টীয়কৰ প্ৰদীপ ফুকনৰ

মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে টীয়কৰ এগৰাকী ব্যক্তি (Self sufficient in beekeeping in Teok)৷ টীয়কৰ বাইলুং গাঁৱৰ প্ৰদীপ ফুকনে কলেজীয়া দিনৰ পৰাই মৌ পালন কৰি আহিছে যদিও আজি প্ৰায় ৬ বছৰ ধৰি এই মৌ পালনক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰি সমাজৰ বাবে নিৰ্দশন হৈ পৰিছে ।

Lovers committed suicide: প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ আত্মহত্য়াৰ ঘটনাক লৈ ধুবুৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য

একেজোপা গছতে একেডাল ৰছীৰে চিপ লৈ আত্মহত্যা নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ ৷ ধুবুৰী জিলাত সংঘটিত হোৱা এই আত্মহত্যাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ কিন্তু কিয় নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই বাছি ল’লে এই চৰম সিদ্ধান্ত সেয়া বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই ৷

New year 2023: পুৱাৰে পৰা মালিনী থানত ভক্তৰ লানি নিছিগা সোঁত

নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনটোতে(New year 2023) অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ঐতিহাসিক মা মালিনী থানত(Malinithan Likabali) দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ লগতে বছৰটোৰ বাবে মংগল কামনাৰে মাৰ চৰণত সেৱা আদবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হ’ল ৷

Akash Ambani Fake Twitter Account : মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰৰ নামত মহিলাক প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ

আকাশ আম্বানীৰ নামত প্ৰৱঞ্চকে মহিলাক ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ টুইটাৰ যোগে এগৰাকী মহিলাক ব্লেকমেইলিং কৰি 50 লাখ টকা সৰকোৱাৰ জাল পতা বুলি অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে (Akash Ambani Twitter page)৷

Border Gavaskar Trophy: অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফী খেলিব নোৱাৰিব ঋষভে

ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হ'ব বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফী । ভাৰতে যোৱাবাৰ এই শৃংখলাটো দখল কৰিছিল । দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ভাৰতৰ উইকেটকিপাৰ, বেটছমেন ঋষভ পন্টে(Cricketer Rishabh Pant) এই শৃংখলাত হয়তো খেলিব নোৱাৰিব ৷ এনে পৰিস্থিতিত ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ বাছনি সমিতিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পন্টৰ স্থানত এজন নতুন উইকেটকিপাৰ, বেটছমেনক বাচনি কৰা ৷

New Year post Ranveer Singh : ৰণবীৰ সিঙৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাই আচৰিত কৰি তুলিছে অনুৰাগীক

বলীউডৰ অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ নৱবৰ্ষৰ বাৰ্তাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া (Ranveer Singh new year wish 2023)। একাংশ অনুৰাগীৰ মতে চাৰকাছ ফিল্মখনৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ দুৰ্বল সঁহাৰিৰ বাবেই তেওঁ এনে ধৰণৰ পোষ্ট দিছে । তেওঁ অভিনয় কৰা কৰণ জোহৰ পৰিচালিত 'ৰকি ঔৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহানী' ছবিখন এপ্ৰিলত মুক্তি পাব ।