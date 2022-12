এটুকুৰা ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা সংঘাতত অত্মীয়ৰ আক্ৰমণত আহত হ’ল আত্মীয় (Land dispute in Barpeta) ৷ বলপূৰ্ৱকভাৱে গুণ্ডা বাহিনী লগত লৈ আনৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটি দখলৰ চেষ্টা দুজন লোকৰ ৷ যাক লৈ সৃষ্টি হয় দুটা পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাতৰ ৷

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ নেল্লোৰ জিলাৰ কান্দুকুৰত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা ৷ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কান্দুকুৰত এক ৰোড শ্ব' আৰু ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷

কৰিমগঞ্জত নিশা আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ৷ সীমান্তৰ কাইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ কাটি ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ পৰা গৰু চোৰ কৰিবলৈ অহা চাৰিজনীয়া দলক লক্ষ্য কৰি অসম আৰক্ষীৰ গুলীচালনা । নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবৈধভাৱে ভাৰত ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা গৰু চুৰি কৰি নিয়ে গৰু(Karimganj police open fire on cattle smugglers) ৷

বুধবাৰে বৰপেটাৰ বান্দালী পাৰঘাটৰ নাওত ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল উঠাই থাকোতেই ধৰা পেলালে স্থানীয় ৰাইজে (PDS Rice seized in Barpeta)৷ পুনৰ বগা চাউলৰ ক'লা বেহা গঢ়ি তুলিছে উত্তৰ বগুৰীবাৰী সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক মুক্তাৰ হুছেইনে । এই অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ।

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আছু গোটৰ সংবাদমেল (AASU unit press conference at Dibrugarh University)। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়ংকৰ ৰেগিংকাণ্ডক (DU ragging inciedent) লৈ সংবাদমেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছু গোটৰ । PGSUৰ নৱ- নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা নৰম স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ আছু ।

ৰঙিয়া জিলা ইউবিপিঅ'ৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন । ৰঙিয়াৰ কেকোহাটীত ইউবিপিঅ' (United Bodo Peoples Organization) ৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক আৰু ৰঙিয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বুধবাৰে সম্পন্ন হয়(3rd Annual Session of District UBPO in Rangia) ।

প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বিজেপি চৰকাৰে চাকৰি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে ৷ চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ ল’ৰাৰ হাতত সুৰাৰ বটল দিছে চৰকাৰে (New Liquor license in Assam)৷ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থৰ ৷ অসম চৰকাৰে সুৰা বিপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত তেজপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

জোনাইত শোকাৱহ ঘটনা ৷ বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিত মৃত্যুক সাৱটিলে দুটাকৈ পশুধনে (Cows died after being electrocuted) ৷ জানিব পৰা মতে জোনাইৰ তাৰি নেপালী গাঁৱত মঙলবাৰে বিয়লি বিদ্যুৎ বিভাগৰ উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে দুজনী গাই গৰুৱে (Cows died in Jonai)।

উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বাক্সাৰ বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত । বুধবাৰে খেলপথাৰখনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বড়ো চলচ্চিত্ৰৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক পুৰষ্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান(4th Annual Award Distribution Programme for Bodo Cinema in Baksa) । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা ।

ত্ৰিপুৰাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় বিজেপিত মোক্ষম আঘাত ৷ বুধবাৰে দলটোৰ এজন বিধায়কে ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰে (BJP MLA Resigns In Tripura) । দিবাচন্দ্ৰ ৰাংখালে ত্যাগ কৰে বিধায়ক পদ ৷