International Epidemic Preparedness Day: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহামাৰী প্ৰস্তুতি দিৱসে মহামাৰীক লৈ সজাগতা আনে মানুহৰ মাজত

দেশৰ লগতে বিশ্বৰ চৰকাৰ, স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু সাধাৰণ ৰাইজক ক'ভিড ১৯ৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে যিকোনো ধৰণৰ মহামাৰীৰ বাবে সাজু হ’বলৈ প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে ২৭ ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহামাৰী প্ৰস্তুতি দিৱস ।

CBI arrests Videocon chairman: ভিডিঅ’কনৰ অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ চিবিআইৰ

জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ভিডিঅ’কনৰ অধ্যক্ষ ভেনুগোপাল ধূটক (CBI arrests Videocon chairman)৷ চিবিআয়ে আইচিআইচিআই বেংকৰ প্ৰাক্ত চি ই অ’ তথা এম ডি চন্দা কোছাৰ আৰু তেওঁৰ স্বামী দীপক কোছাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দুদিন পিচতেই ভেনুগোপালকো (Videocon chairman Venugopal Dhoot) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

Appeal for a piece of land: ধুবুৰীৰ অৰ্ধ শতাধিক দৰিদ্ৰ ভূমিহীন পৰিয়ালৰ বিননি

ধুবুৰী চহৰৰ বান্দৰপাৰৰ অৰ্ধ শতাধিক ভূমিহীন পৰিয়ালৰ বিননি শুনিব কোনে ? পাঁচ দশক ধৰি চৰকাৰী বঞ্চনাৰ বলি হৈ আহিছে এই পৰিয়াল সমূহ (landless families in Dhubri town) ৷ এটুকুৰা মাটি দিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ হাত যোৰ কৰি আহ্বান এইসকল অসহায় লোকৰ ৷

Illegal activity at Guwahati Railway Station: চলিত বৰ্ষত অবৈধ কাৰ্যকলাপত ১৪০ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

চলিত বৰ্ষত গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত ২১.৩২ কোটি টকাৰ অবৈধ সামগ্ৰী জব্দ (illegal goods seized at Guwahati railway station) । অবৈধ সৰবৰাহৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত ১৪০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ । ৰে'ল আৰক্ষীৰ বিভিন্ন অভিযানত জব্দ উক্ত সামগ্ৰীবোৰ । জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহ সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'লযোগে বিভিন্ন স্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ।

Monkey hanged on electric wire : বিপদ সংকুলভাৱে বৈদ্যুতিক তাঁৰত ওলমিছে কপিকুল

আমৰাৱতী চহৰৰ ৱাদালি অঞ্চলৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ ৷ অতি বিপদ সুকুলভাৱে বৈদ্যুতিক তাঁৰত ওলমি ৰৈছে পোৱালিসহ এটা বান্দৰ (Monkey hanged on electric wire) ৷ সেই বান্দৰটোক বচাবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে আন আন বান্দৰবোৰেও ৷ কিন্তু বিফল হ’ল সেই বান্দৰবোৰো ৷ অৱশেষত আহিল এটা উদ্ধাৰকাৰী এটা ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত পোৱালিসহ উদ্ধাৰ কৰা হয় বান্দৰটোক (Monkey hanging on electric wire bravely saved)৷

Zero Accident Mission in Assam: ভোগালী বিহুৰ সময়লৈকে সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযান

ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা ৷ অসমক দুৰ্ঘটনামুক্ত ৰাজ্য হিচাবে গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষী আৰু পৰিবহন বিভাগক যৌথভাৱে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ভোগালী বিহুৰ সময়লৈকে চলিব বিশেষ অভিযান (Zero Accident Mission in Assam)৷

Kanakadasa Jayanti: মূৰত নাৰিকল ভাঙি আৰাধ্য দেৱতালৈ সেৱা আগবঢ়োৱা এক বিশেষ উৎসৱ কানাকদাসা

তামিলনাডুত আৰম্ভ হ’ল হিন্দুসকলৰ পৰাম্পৰাগত ধৰ্মীত উৎসৱ কানাকদাসা জয়ন্তী ৷ এই উৎসৱত ভক্তসকলে মূৰত নাৰিকল ভাঙি ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁলোকৰ দেৱতা কানাকদাসাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পালন কৰা হয় এই উৎসৱ ৷ এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় পৰম্পৰাগত বিভিন্ন নৃত্য-গীত ৷ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ মূৰত নাৰিকল ভাঙি কানাকদাসা দেৱতাক সেৱা আগবঢ়াই এই উৎসৱত ৷

Katrina Kaif Vicky Kaushal:কেটৰিণাৰ বাবে ছাণ্টাক্লজৰ ৰূপত বিকী কৌশল

পৰিয়াল সহিতে কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশলে উদযাপন কৰিলে বছৰৰ শেষৰটো উৎসৱ খ্ৰীষ্টমাছ ৷ অনুৰাগীৰে সৈতে দুয়োৱে শ্বেয়াৰ কৰে খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপনৰ ফটো ৷

Sunil Gavaskar mother passes away: ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰৰ মাতৃৰ ইহলীলা সম্বৰণ

মীনাল গাভাস্কৰ আৰু নাই (Meenal Gavaskar passed away) ৷ 95 বছৰ বয়সত মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰৰ মাতৃ মীনাল গাভাস্কৰে (Sunil Gavaskar mother passes away in Mumbai) ৷

Volleyball Championship at Bokajan : বোকাজানত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ দিবা-নৈশ ভলীবল প্ৰতিযোগিতা

সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বোকাজানত আৰম্ভ হৈছে ৩৪ সংখ্যক সদৌ অসম আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ দিবা-নৈশ ভলীবল প্ৰতিযোগিতা (Volleyball Championship at Bokajan) । অসমৰ ৩৮ খন জিলাৰ ৬৫ টা দলে যোগদান কৰিছে উক্ত প্ৰতিযোগিতাত৷ ইয়াৰে ৩৩ টাকৈ ল’ৰাৰ দল আৰু ৩২ টা ছোৱালীৰ দলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।