Kumily road accident: কেৰালাত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত নিহত 8 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী

কেৰেলাত শোকাৱহ ঘটনা (Kumily road accident)৷ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্থ ৷ নিহত কেইবাজনো লোক ৷

Protest in Morigaon: মৰিগাঁৱত গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

২২ ডিচেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে দিনদুপৰতে বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি শ্বাহ নাৱাজ হুছেইনক (GMDJP president Shah Nawaz Hussain attacked) ।

Good Governance Week 2022: সু শাসন সপ্তাহ উপলক্ষে তিনিচুকীয়াত কৰ্মশালাৰ আয়োজন

তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত "সু শাসন সপ্তাহ - গাঁও অভিমুখে প্ৰশাসন" শীৰ্ষক এখনি কৰ্মশালা অনিষ্ঠিত হৈ যায় (Workshop in Good Governance Week)৷ কৰ্মশালাখনিত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া হেমন্ত নাৰ্জাৰী ।

Worker died in Numaligarh refinery: ট্ৰাকৰ চেপাত মৃত্যু শোধনাগাৰৰ অস্থায়ী শ্ৰমিকৰ

গোলাঘাট নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মাৰ্কেটিং টাৰ্মিনেলত অঘটন ৷ ট্ৰাকৰ চেপাত মৃত্যু এজন অস্থায়ী শ্ৰমিকৰ ৷ মাৰ্কেটিং টাৰ্মিনেলৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা এখন ৱাক্সভৰ্তি ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় শ্ৰমিকজনৰ ৷ মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিকজনৰ নাম ইছুক পানি বুলি জানিব পৰা গৈছে (Worker died in Numaligarh refinery) ৷

Rekibuddin Ahmed on Rahul Gandhi: অনাগত সময়ত ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্রী হ'ব: ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ

ক'ভিডৰ সাম্ভাব্য পৰিস্থিতি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্রাক লৈ অব্যাহত আছে ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া । চীন, জাপানকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে(Covid-19 Variant BF.7) ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ চলি থকা ভাৰত জোড়ো যাত্রাৰ ক্ষেত্রতো ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিছে । এনে বাধা আৰোপক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ ।

Blast at brick factory in Bihar : মতিহাৰীৰ ইটা ভাটা বিস্ফোৰণত নিহত 7 জন

বিহাৰৰ মতিহাৰীত অঘটন ৷ শুকুৰবাৰে মতিহাৰীৰ এটা ইটা ভাটাত সংঘটিত হয় এক বিস্ফোৰণ (Blast at brick factory in Bihar)৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে 7 জন লোক (Many labour died at Chimney exploded in Bihar) ৷ জানিব পৰা মতে, বৰ্তমানলৈকে সেই ইটা ভাটাটোত 10 জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ সেই শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

Science conference in Jonai: জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ব্লক পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞান সমাৰোহ

জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত মুৰ্কংচেলেক ব্লকৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখনি বিজ্ঞান সমাৰোহ (Aryabhatta Science Centre) ৷ বিজ্ঞান সমাৰোহখনত অংশগ্ৰহণ কৰে 12 খনতকৈ অধিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৷

Clown MLA: বিধানসভাত 'বহুৱা' বিচাৰি পালে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে

মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অসম বিধানসভাৰ এক নম্বৰ বহুৱা । শ্বেৰমান আলীৰ বহুৱাৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ।

Revolver recovered in Kokrajhar: কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত গুলীভৰ্তি ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰ

গুলীভৰ্তি ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কোকৰাঝাৰত । কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ অভাৰ ব্ৰীজৰ তলতে থকা এটা ৰাজহুৱা প্ৰসাৱগাৰৰ সন্মুখত থকা খৰিৰ দমৰ মাজৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা এটা গুলীভৰ্তি ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে(Revolver recovered with bullet in Kokrajhar) ।

Coal syndicate: সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতকৈও এতিয়া বৃহৎ ছিণ্ডিকেট চলিছে : অজাপ

দিছপুৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে ৰাজ্যজুৰি কয়লাৰ অবাধ অবৈধ খনন আৰু সৰবৰাহ চলি আছে(Illegal Coal Mining in Assam) । শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে(AJP President Lurinjyoti gogoi) ৷