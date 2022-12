Chinese loan apps: নথি অবিহনে লোন দিয়া চীনা এপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ

নথি-পত্ৰ অবিহনে সহজ ঋণ প্ৰদান কৰা চীনৰ মোবাইল এপ্লিকেচনসমূহক (fraudulent Chinese loan apps) ৰোধ কৰাৰ বাবে আৰু তাৰ পিছত ঋণ আদায়ৰ বাবে হাৰাশাস্তি কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগ আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

AN2 Cab in Guwahati: পৰিবহন খণ্ডত নতুনকৈ সংযোজন হ’ল AN2 কেবসেৱা

শুকুৰবাৰৰ পৰা মহানগৰীত আৰম্ভ হ’ল AN2 কেব সেৱা (AN2 Cab in Guwahati)৷ AN2 কেবসেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আয়ুক্ত সচিব বীৰেন ফুকনে ৷

Question paper controversy: লিটল ফ্লাৱাৰ বিদ্যালয়ত বাৰেপাচি ভুলেৰে শিক্ষাৰ্থীক বিলালে অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত

ডিব্ৰুগড়ৰ এখন আগশাৰীৰ স্কুলৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন মহলৰ মাজত । অসমীয়া ভাষাক চৰম অপমান লিটল ফ্লাৱাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ (little flower HS school) । আজি বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষাৰ অসমীয়া কাকতক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া । বাৰেপাচি অসমীয়া শব্দৰ ভুল বানানেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া হ'ল প্ৰশ্নকাকত (Assamese question paper with numerous mistakes)।

Special Adoption Agencies: 390 বিশেষ দত্তক সংস্থাত 4 হাজাৰোধিক শিশু, লোকসভাত স্মৃতি ইৰাণী

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, আন্দামান আৰু নিকোবৰ, দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলি, দমন আৰু দিউ, লাডাখ আৰু লাক্ষাদ্বীপত বিশেষ দত্তক সংস্থাত বাস কৰা শিশুৰ সংখ্যা শূন্য (children living in Special Adoption Agencies) ।

Guwahati Metro new CP: অপৰাধমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়াৰ অংগীকাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ

মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰে দিগন্ত বৰাই (IPS Diganta Borah took charge as new CP) । শুকুৰবাৰে হৰমীত সিঙৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে দিগন্ত বৰাই । 2004 বৰ্ষৰ IPS বিষয়া দিগন্ত বৰা (IPS Diganta Borah) ।

Free teaching programme by Live Venture: নৱম দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠদান সেৱা

ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে সততে কাম কৰি অহা শৈক্ষিক অনুষ্ঠান ’লাইভ ভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেচন’ৰ সৌজন্যত বামুনীমৈদামস্থিত নিউ গুৱাহাটী ৰেলৱৈ ক’লনী হাইস্কুলত শুকুৰবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠদান সেৱা (Free teaching services in Guwahati) ।

Fire in Lakhimpur : লখিমপুৰৰ এটা ডেম্পত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

লখিমপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire in Lakhimpur) । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত লখিমপুৰ নগৰৰ হাতীলুঙৰ ভগা-চিঙা সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি ৰখা এটা ডেম্পত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire breaks out in Lakhimpur) ৷ এই ডেম্পটোৰ গৰাকী উদেশ জয়চোৱাল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

Drug smuggler arrested: কামপুৰ কাকতি গাঁৱত ড্ৰাগছসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰী

নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ কাকতি গাঁৱত শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে(Drug smuggler arrested in Nagaon) ৷ আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে আতাবুৰ ৰহমান আৰু জিয়াবুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা হৈছে । ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৫৫ পাট্টা নিচাজাতীয় কেপচুল আৰু ১৭০ টা কফ চিৰাপ জব্দ কৰে ।

ড্ৰাগছৰ গোচৰত অভিনেত্ৰী ৰাকুল প্ৰীত সিঙক জাননী প্ৰদান কৰে ইডিয়ে

প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে ড্ৰাগছৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী ৰাকুল প্ৰীত সিঙক জাননী জাৰি কৰিছে (ED Notice to Rakul preet Singh) ৷

Fifa World Cup 2022 : পৰ্তুগালৰ প্ৰশিক্ষক পদ ত্যাগ ফাৰ্ণাণ্ডো চেণ্টোছৰ

ফাৰ্ণাণ্ডো চেণ্টোছে পৰ্তুগাল দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ পৰা বিদায় লৈছে । তেওঁৰ দলটো ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-ৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ণাণ্ডো চেণ্টোছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে (portugal coach fernando santos resigned) ।