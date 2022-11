স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভোটাৰ শ্যাম চৰণ নেগী আৰু নাই (First voter of independent India Shyam Saran Negi passes away) ৷ 105 বছৰ বয়সত শনিবাৰে মৃত্যু হয় শ্যাম চৰণ নেগীৰ ৷

‘‘কুঠৰীত মোৰ প্ৰাণটো সোমাই আছে । কলিয়াবৰ মোৰ অতি আপোন ঠাই । কলিয়াভোমোৰা দলং হোৱাৰ আগতেও তেজপুৰৰ পৰা আমি কলিয়াবৰত জলপান খাই 1928 চনীয়া ফৰ্ড গাড়ীত উঠি নাজিৰালৈ যাওঁ’’ । এয়া যাযাবৰী শিল্পী সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজস্ব ভাষ্য ৷ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে কলিয়াবৰবাসীয়ে সোঁৱৰিছে ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠক ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক (11th death anniversary of Bhupen Hazarika) ৷

ধেমাজিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ অভিযানত আটক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ লগতে আসক্ত যুৱক (Anti Drugs Mission in Dhemaji)৷

সমাগত দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত গৰম হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ (DAC Election 2022)। শুকুবাৰে নাওবৈচাৰ ২১ নং গাভৰু টুনিজান সমষ্ঠিৰ পদ্মপুৰ গাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীৰ হৈ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika at Naoboicha)।

ৰাজপথৰ পৰা বিধানসভালৈ সদায় প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকা মানুহজন আজি কেইবাহাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন হাস্পতালৰ বিচনাত শুই আছে জীৱন বিচাৰি (Akhil Gogoi hospitalized in Bengaluru) ৷ শুভাকাংক্ষীৰ উৎকণ্ঠাৰ মাজতে সুকলমে সম্পন্ন হ’ল বিধায়ক অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ (Akhil Gogoi heart operation successful)৷

‘‘উন্নয়নৰ বিপৰীতে ধৰ্মৰ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ হ'লে সকলো বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব (Badaruddin Ajmal hopes for alliance) । নগাঁও, কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফৰ সমৰ্থন নাথাকিলে কংগ্ৰেছ কেতিয়াও জয়ী হ'ব নোৱাৰে’’, সংবাদমেলত ক’লে আজমলে । লুৰীণজ্যোতি গগৈক ৰাজনীতি শিকাৰ বাবেও আজমলে জনালে আহ্বান ৷

ভূৱা পৰিচয়ৰে নাৱালিকাক প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰি পতিতালয়ত বিক্ৰী (Minor girl sold in brothel) ৷ জাহানুদ্দিন শ্বেখ আৰু পতিতালয়ৰ গৰাকীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতৰ ৷

ৰাজ্য চৰকাৰে আৰ্থিক সংকটৰ জোৰা মাৰিবলৈ বিলাতী সুৰাৰ দোকান বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Assam govt planned to open more wine shops) । সুৰা বিক্ৰীৰে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত চলি থকা অবৈধ মদৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই (New liquor policy of Assam Govt) ।

সুৰাৰ বন্যাত উটিব অসম ৷ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ভেঁটিত পৰিণত সুৰা বিপণি ৷ অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৯০% বাৰ হ’ব সুৰা বিপণি ৷ গুৱাহাটীৰ শ্বপিংমলৰ পৰা সৰু চহৰলৈ ভৰিব সুৰা বিপণিৰে (New liquor policy of Assam Govt) ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশত আৱদ্ধ হৈ থকা মৰিয়নিৰ ৮ জন শ্ৰমিকসহ অন্য ৭৫ জন শ্ৰমিকক শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে (Assam workers rescued in Arunachal Pradesh) ৷ সম্প্ৰতি যুৱককেইজনক পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিছে আৰক্ষীয়ে ।