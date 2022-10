গুৱাহাটীত বিজেপিৰ সভা: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ শ শ ট্ৰাক

গুৱাহাটীত হ’ব লগা বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে শ শ ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰাক লৈ নিশা ট্ৰাকচালকৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় (Truck stuck in NH)৷ নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ পৰা পুৰণিগুদামলৈকে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় ট্ৰাকসমূহ ৷

বানমুক্ত অসম গঢ়ি তোলাৰ সংকল্পৰে গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ বৈঠক

অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অসমক বানমুক্ত ৰাজ্য হিচাবে গঢ়ি তোলাৰ বাবে গুৱাহাটীত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক (Amit Shah review meeting in Guwahati)। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ আৰ্দ্ৰভূমিসমূহৰ সুৰক্ষিত আৰু পুনৰুজ্জীৱিত কৰি ধাৰণ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ পোষকতা কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ যাতে বানপানীৰ সময়ত সেইসমূহ আৰ্দ্ৰভূমিয়ে জলাশয় হিচাবে কাম কৰিব পাৰে ।

তেজস্বিতাৰ পূৰ্বেও চিকিৎসাৰ অভাৱত মাজুলীত ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ

চিকিৎসাজনিত বিসংগতিৰ বাবে কেৱল তেজস্বিতা বৰুৱাৰেই মৃত্যু হোৱা নাই ৷ এই কথা এগৰাকী মহিলাৰ অভিযোগৰ পাছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ এমাহ পূৰ্বে ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত এগৰাকী ৰোগীৰো চিকিৎসাৰ অভাৱতে মাজুলীত মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Allegation against Majuli hospital)৷

গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্নবাণ

অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে সৰৱ হৈ পৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দল (Assam Trinamool Congress)। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক উদ্দেশ্যি কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি উত্তৰ বিচাৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ।



কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ ড্ৰাগছৰ বিশাল চক্ৰ ফাদিল: ড্ৰাগছসহ আটক দুই

পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত এছটিএফে লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা (Campaign against Drugs) । কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা চলি থকা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বিশাল চক্ৰ ফাদিল (Drug racket inside jail busted) ৷ ৫ কেজি হেৰ’ইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ৷

নাছিকত যাত্ৰীবাহী বাছত অগ্নিকাণ্ড: জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু 14 গৰাকীকৈ যাত্ৰী

নাছিকত এখন ব্যক্তিগত যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতে বাছখন দপদপাই জ্বলি উঠে (Private bus catches fire in Nashik)৷ বাছখনত হোৱা এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত বাছখনৰ চালকসহ 14 গৰাকী যাত্ৰী জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে (over 14 passengers burnt to death) ৷

Acerয়ে মুকলি কৰিলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ লঘু OLED লেপটপ

টাইৱানৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ কোম্পানী Acerয়ে শুকুৰবাৰে মুকলি কৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ লঘু ১৬ ইঞ্চিৰ অ’এলইডি লেপটপ ‘ছুইফ্ট এজ’(16-inch OLED laptop titled 'Swift Edge)।



Nora Fatehi FIFA 2022, ফিফা ৱৰ্ল্ডকাপত দেখিবলৈ পাব নোৰাৰ নৃত্য

হলীউড তাৰকা জেনিফাৰ লোপেজৰ পিছত শ্বাকিৰা আৰু এতিয়া গ্ল’বেল আইকন নোৰা ফাতেহীয়ে ফিফা (FIFA 2022) বিশ্বকাপত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছে (Nora Fatehi FIFA 2022) ৷ সবিশেষ পঢ়ক-

শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হোৱা গৰুক লৈ তৎপৰ পিপুল ফৰ এনিমেল

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা শিৱসাগৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 4 খন গৰু ভৰ্তি বলেৰ’ বাহন জব্দ কৰে(Cattle seized in Sivasagar) ৷ এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গৰুকেইটাৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’বলৈ শিৱসাগৰৰ পশুপ্ৰেমী তথা পিএফএ কৰ্মী উপস্থিত হৈ গৰুকেইটাৰ শুশ্ৰূষাত ব্যস্ত হৈ পৰে (PFA volunteers busy taking care of Cattle) ৷