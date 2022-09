মুনাফা আদায় কৰাটোৱেই উদ্দেশ্য নেকি APDCLৰ ধাৰাবাহিক বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ আৰঁত(Excessive increase in electricity tariffs) ৷ অকস্মাতে বিভাগটোৱে বৃহৎ লাভৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা খবৰৰ পিছত তেনে প্ৰশ্নৰেই অৱতাৰণা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মনত । অসমে দৈনিক চাহিদাৰ ২০০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰে । ২০১৬-১৭ চনত অসমে বাহিৰৰ পৰা প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৪.০৫ টকাত ক্ৰয় কৰিছিল । এতিয়া প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৫.১৩ টকাত ক্ৰয় কৰিছে । ২০১৬ চনত এ পি ডি চি এলে ৩৩৯৮.০৪ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল । ২০২০ চনত এই লোকচানৰ পৰিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । কিন্তু এইবাৰ এ পি ডি চি এলে কেইবাহাজাৰ কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এজন অটো-ৰিক্সা চালক আৰু 25 কোটি টকা ৷ সাধু সাধু যেন লগা ঘটনাটো কেৰালাৰ ৷ ভাগ্যই কাক কেতিয়া কিদৰে সহায় কৰে, তাকে জানিবলৈ সত্য ঘটনাটোৰ মাজলৈ যাওঁ আহক....

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান অনুসৰি, বেচৰকাৰী কাজীয়েও মুছলিম বিবাহৰ নিকাহ সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ দিব পাৰিব (Muslim marriage certificate) । কিন্তু উক্ত প্ৰমাণ-পত্ৰত অশোক চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । তদুপৰি, নিকাহৰ নামত বেচৰকাৰী কাজীক নিকাহৰ ন্যূনতম মাননী সংগ্ৰহৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

দেওবাৰে নিশা মেৰাপানীত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Firing at Merapani) ৷ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি তিনিজাঁইকৈ গুলী ফুটাই আৰক্ষীয়ে (Police open fire on Cattle smugglers ) ৷

ব্যক্তিগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা অভিনেতা অনুপম খেৰে আজি নীলাচল পাহাৰত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰে(Anupam Kher at Guwahati) । অভিনেতাগৰাকীক মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা উষ্ম আদৰণী জনোৱা হয় । শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ দেখি আপ্লুত হৈ পৰে অভিনেতাগৰাকী ।

পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কাবাৰিবন্দ গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযানত চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাল প্ৰায় 4.5 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল দেখি হতবাক আৰক্ষী ।

চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল গোচৰৰ সন্দৰ্ভত চিমলা আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক আটক কৰিছে (2 arrested of Chandigarh University video leak case)৷

গুৱাহাটীত বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰাটো এতিয়া স্বাভাৱিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে( Burmese supari seized in Guwahati)। গুৱাহাটী ৰে’ল ষ্টেচনত (Burmese supari seized at Guwahati Railway Station) পুনৰ দেওবাৰে জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি ।

নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰত ১৯৪২ চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ চাৰি শ্বহীদলৈ দেওবাৰে নিয়মমাফিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় (Tribute to Martyrs at Barampur) । পিছে এইবাৰ পৃথকে পৃথকে অগপ-কংগ্ৰেছ-বিজেপিয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে (BJP AGP Congress separatly tribute to Martyrs) ৷ কিন্তু কিয় ?

ভিক্টৰ দাসৰ বিষয়কলৈ মহানগৰ আৰক্ষীলৈ পত্ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।