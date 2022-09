ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সুৰক্ষাৰ দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষী বাহিনীয়ে(Indo-Tibetan Border Police) ৭৫ দিনীয়া এক ৰেলীৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ উক্ত ৰেলীটো শনিবাৰে তেজপুৰৰ মুখ্যালয়ত উপস্থিত হয় ৷

শনিবাৰে আৰম্ভ হয় আন্তঃৱার্ড ট্ৰফী আৰু প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2022 (Inter ward football competition 2022) । এই প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে টিংখাঙৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বড়াই (Minister Bimal Borah) ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭২ তম জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি জনতা যুৱ মৰ্চা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰক্তদান শিবিৰৰ(PM Modi turns 72) ।

স্বামীৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ পত্নীয়ে শিৰচ্ছেদ কৰিলে স্বামীক ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আক্ৰাবাদ থানা এলেকাৰ কৌড়িয়াগঞ্জ অঞ্চলত ৷ ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত পত্নীক (Wife kills Husband in UP) ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্ম দিনটোতে সোণাৰিত কংগ্ৰেছৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ । শনিবাৰে বিজেপি নেতা-কৰ্মী সকলে দেশজুৰি দেশৰ প্ৰধান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্ম দিৱস উদযাপন কৰিছে(BJP celebrates Modis birthday) ।

মুম্বাইত ইণ্ডিয়ান বেঙ্কছ এছোচিয়েচনৰ (Indian Banks Association) ৭৫ সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশনত শনিবাৰে সীতাৰমণে কয়, ‘‘বেঙ্কৰ কোনো কর্মচাৰীয়ে যদি আঞ্চলিক ভাষাত কথা নাপাতে আৰু হিন্দী ক'ব নোৱাৰাৰ বাবে গ্রাহকৰ দেশভক্তি সন্দৰ্ভত প্রশ্ন উত্থাপন কৰে, মোৰ ভাব হয় সেইটো ব্যৱসায়ৰ বাবে একেবাৰেই ভাল নহয়।’’

নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত ধুবুৰীৰ ব্যস্ত পদপথৰ কাষত পকৰি-চাউমিন বিক্ৰীত নামি পৰিছে ধুবুৰী যুৱ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল (Youth congress selling fast food in Dhubri) ৷ পকৰী-চাউমিন বিক্ৰেতাৰ ৰূপত থকা উচ্চ শিক্ষিত যুৱ-কংগ্ৰেছীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ তালিকা ৷ শনিবাৰেই দুগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীক হাত দঙাই ফটো উঠালে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই (Directorate Vigilance and Anti Corruption)৷

বহুতো যুৱকে তেওঁলোকৰ হাতত 'হেপ্পী বাৰ্থডে মোদী' (youth got modi tattoos on hand in varanasi) টেটু অংকন কৰে । সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দীৰ্ঘ জীৱনৰ শুভেচ্ছা জনায় । ইটিভি ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিয়ে উক্ত যুৱসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । তাত তেওঁলোকে কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰাণসীৰ সাংসদ হোৱাটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ বিষয় ।

ছয় বছৰত আৰক্ষীৰ জালত জামাত-উল-মুজাহিদ্দীন বাংলাদেশ চমুকৈ জে এম বিৰ ৩৫ জন, হিজবুল মুজাহিদ্দীনৰ ৯ জন আৰু আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীম চমুকৈ এবিটিৰ(Ansarullah Bangla Team) ৪০ জন । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত ১০ জন মাদ্ৰাছাৰ লগত জড়িত । এবছৰত সামাজিক মাধ্যমত ৯৯০ টা ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী আৰু সন্ত্ৰাসবাদক উদগনি দিয়া পোষ্ট লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ১০০ টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৮৫ জনক ।