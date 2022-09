বুধবাৰে একাষৰীয়া কৰা হ’ল অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী ৷ ইয়াকে লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে ৷ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে (MLA Akhil Gogoi on ST status)৷

নতুন দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হ’ল ৰাজ্যৰ পাঁচটাকৈ আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি (Peach accord with Adivasi militants)৷ আদিবাসীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱা পাঁচটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে স্বাক্ষৰ কৰিলে এই শান্তি চুক্তিত । ২০১২ চনত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি শান্তি আলোচনা লৈ আহিছিল সংগঠন কেইটাই । ২০১৩ চনত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰথমখন শান্তি আলোচনাত মিলিত হৈছিল পাঁচটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ।

সোণাৰিত বলীউডৰ কায়দাৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Student kidnapping case) ৷ বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা এজন ছাত্ৰক চলাহী কথাৰে প্ৰলোভন দি বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ (Student attempted to kidnapping at Sonari) ৷

বৰ্তমান তামিলনাডুৰ শ্ৰীভিলিপুট্টুৰ মন্দিৰত থকা অসমৰ জয়মালা নামৰ হাতীটো তামিলনাডুতে থাকিব (No plans to send temple elephant Jayamala back to Assam) ৷ অসমক ঘূৰাই দিয়া নহ’ব জয়মালা কিম্বা অন্য হাতীকেইটা ৷ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে তামিলনাডু চৰকাৰে ৷ আনকি বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তামিলনাডু চৰকাৰে দাখিল কৰিছে এক প্ৰতিবেদনো ৷

দিল্লী চৰকাৰৰ নতুন আবকাৰী নীতিৰ (Delhi Govt liquor policy) কেলেংকাৰীক লৈ বিৰোধীৰ ৰাজনীতি অব্যাহত আছে । এইবাৰ বিজেপি আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ । কেলেংকাৰীৰ ধন গোৱা আৰু পাঞ্জাৱৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ হৈছিল । কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ মাত্ৰ এটাই নীতি আছে । সেয়া হৈছে কেলেংকাৰীৰ নীতি ।

আটাছু আৰু আছাৰ কৰ্মীসকলে ৰাজগড়ৰ ৰাজপথত চোঁচৰাই চোঁচৰাই দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ‌নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জুমুঠি (ATASU And AASA protest in Tingkhang) ৷ অসমৰ ৬ টা জনগোষ্ঠীক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণা সহ্য কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰি অনাগত দিনত তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠন কেইটাই ।

বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (Apurba Kumar Bhattacharjee reacts on ST) ।

ছয় বছৰত সৰ্বাধিক ৮১১ গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে যোগদান কৰিছে এনডিএফবিত (811 youth joined NDFB in last 6 years) । আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে ২০৩গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে (203 youth joined ULFA in last 6 years) । ১৬৪ গৰাকীয়ে এনএলএফবিত, ৩৫১ গৰাকীয়ে পিডিচিকে আৰু ৩২ গৰাকীয়ে যোগদান কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইউপিআৰএফত । ছয় বছৰত মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ২৩ টা উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ ৭৯৩৫ গৰাকী সদস্য ।

বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী (Vishwakarma Puja 2022) । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ জোনাইতো দেখা গৈছে বিশ্বকৰ্মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল (Vishwakarma Puja preparation at Jonai) ।

অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সংবাদমেল । ২ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেট খেলৰ বাবে টিকট মুকলি (India Vs South Africa T20) । ১৬ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ টিকট মুকলি । দৰ্শকে ১১ বজাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব টিকট । প্ৰথম পৰ্যায়ত বিক্ৰী কৰা হ'ব ১৫ হাজাৰ টিকট ।