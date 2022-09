জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে ৫শ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য NHPCৰ ৷ সোমবাৰে নিশা মূল বান্ধলৈ গৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷ দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত গেৰুকামুখলৈ গ'ল জাতীয় পৰিষদৰ বৃহৎ প্ৰতিনিধি দল ৷

অসমৰ ৰাজনীতিত পুনৰ আন এক বিতৰ্ক ৷ ভিক্টৰ দাসৰ পিছত এইবাৰ ৰঙিয়াৰ নগৰৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী জয়া কলিতাই ফেচবুকৰ এটা প’ষ্টে লগাইছে খলকনি ৷ ইতিমধ্যে জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভবেশ কলিতাই ৰঙিয়া থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ (Bhabesh Kalita files case against Jaya Kalita at Rangia) ৷

2010 চনত ছাদত উল্লাহ ছাকফে বীৰভদ্ৰস্বামী মন্দিৰটো সাজি উলিয়াইছিল এটা কাৰণতে- যাতে সেই অঞ্চলৰ হিন্দু আৰু মুছলমান লোকৰ মাজত কেতিয়াও কোনেও বিভেদৰ বিষবাস্প বিয়পাব নোৱাৰে ৷ সেই মন্দিৰটো সেই সময়ত উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰয়াত সিদ্দগংগাশ্ৰী ড৹ শিৱকুমাৰ স্বামীজীয়ে ৷

ছেকেন্দ্ৰাবাদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে 8 জনে (Fire broke out in a lodge in Secunderabad) ৷ এটা পাঁচ মহলীয়া বিল্ডিংৰ চেলাৰত থকা এখন ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ শ্ব’ৰুমত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে ।

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিত ধনৰ লেন-দেনৰ অভিযোগ তুলি ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ লগতে দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে জল সম্পদ বিভাগৰ হৈ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ বিলোৱা এটা দালাল চক্ৰকো উৎখাত কৰাত ৰাজ্যত আন এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে (Appointments Controversy) ৷ এই সন্দৰ্ভত আজি ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাৱত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যেতি গগৈয়ে (lurinjyoti gogoi reacts on appointments controversy) ৷

কৰিমগঞ্জত জব্দ প্ৰায় 20,000 হাজাৰ য়াবা টেবলেট (Karimganj police seized yaba tablets) ৷ জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত আটক কৰা হৈছে এজন লোকক ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা ৮ বছৰত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহে চলোৱা অভিযানৰ সংখ্যা ২৭ গুণ বৃদ্ধি পাইছে (Raids by central agencies)। ইউ পি এৰ ৰাজত্বকালত (২০০৪ ৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ) মাত্ৰ ১১২ টা অভিযান আৰু তালাচী হৈছিল যদিও, এন ডি এৰ শাসনৰ যোৱা ৯ বছৰত ই ৩০১০ টা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে (Raids by central agencies increased)।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ শুনানি (SC adjourns CAA matter) ৷ অহা 31 অক্টোবৰত পুনৰ এই বিষয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷

সোমবাৰে প্ৰতিবাদত বহিল সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনী ৷ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত কোচ ৰাজবংশীসকলে চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত তিনি ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (Koch Rajbongshi protest in Guwahati) ।

মেটা মালিকানাধীন মেছেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে এনে এটা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কাম কৰি আছে যিয়ে আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইয়াৰ এপত নতুন Camera shortcut সংযোজন কৰিব(Whatsapp camera shortcut on iphone) ।