দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভিক্টৰ দাসক (Victor das arrested by guwahati police ) ৷ চাকৰিৰ বাবে এটা চক্ৰই ধন দাবী কৰা বুলি টুইটযোগে অভিযোগ তুলিছিল ভিক্টৰ দাসে ৷

গণেশৰ মূৰ্তি উটুৱাবলৈ যাওতেই পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে বহুকেইজন ভক্তক (people drowned during idol immersion) ৷ মহেন্দ্ৰগড়ৰ গণেশ মণ্ডল নামৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গণেশৰ পূজাৰ বিসৰ্জন দিবলৈ যাওঁতেই পানীত বহু লোক উটি যোৱাত হুৱা-দুৱা লাগে (Accident during immersion of Ganesh idol in Mahendragarh)৷

পুনৰ বিৰ্তকত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া (Assam Police Recruitment) ৷ বিগত চাৰিমাহে ঘোষণা নহ’ল ২০১৮ চনত অসম আৰক্ষী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আবেদন কৰি ২০২১ ত শাৰীৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ২০২২ ৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত লিখিত পৰীক্ষাত অৱৰ্তীৰ্ণ হোৱা ৪১৪ জন প্ৰাৰ্থীৰ আজিলৈকে ঘোষণা নহ’ল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷

গুৱাহাটী ৰে’ল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ কানি জব্দ (Opium Seized in Guwahati) । শুকুৰবাৰে পুৱা ৰে’ল আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী ষ্টেচনত (Paltan bazar railway station) অভিযান চলাই নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা কানিসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি এটি স্কুলীয়া ছাত্রৰ(Student drowns in Brahmaputra) । মহানগৰীৰ আমগাঁৱত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ(Student deadbody recover) ।

নিহত যুৱকজনৰ ঘৰ গহপুৰ বৰিগাঁৱত ৷ AS01 BC 8323 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী এখন মালবাহী ট্ৰাকক অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছিল বাইক আৰোহী যুৱকজনে ৷ অভাৰটেক কৰিয়েই ট্ৰাকখনৰ সন্মুখত পৰি যায় যুৱকজন ।

ই-ৰিক্সাত ফুৰোৱাৰ চলেৰে আবু তাহেৰে শিশুটিক বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেল ষ্টেচনলৈ লৈ যায় । তাৰ পৰা ৰেলত ফুৰোৱাৰ চলৰে শিশুটিক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুণলৈ নিয়া হয় । ডেৰ লাখ টকাত শিশুটিক নাহৰলগুনত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এই কুখ্যাত আবু তাহেৰে ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আৰম্ভ ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam Chief Minister Himanta biswa Sarma) ৷

হায়য়দৰাবাদত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুষ্ঠানত অথন্তৰ ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে এজন লোকে মাইক কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলায় (Himanta Biswa Sarma programme in Hyderabad)৷

অসবৰ্ণ বিবাহ কৰোৱাৰ বাবেই বিগত দহ বছৰে সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে চাবুৱাৰ চেতিয়া গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালক (Terrible form of communal poison in Chabua)৷