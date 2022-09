অৱশেষত উদ্ধাৰ হ’ল নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা এগৰাকী 10 বছৰীয়া কন্যা (Nagaon police recovered Missing girl) ৷ শালনা বাগানৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে নাবালিকাগৰাকীক । কিন্তু বৰ্তমানেও কোনো শুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই নিৰুদ্দেশ হৈ থকা 3 বছৰীয়া শিশুটিৰ ৷

প্ৰাৰ্থমিক বিদ্যালয়তে ১৩,২১৭ টা শিক্ষকৰ পদ খালী । বহু বিদ্যালয়ত নাই বিজ্ঞান শিক্ষক । ৰাজ্যৰ ১৬ খন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানত ৯২৫ টা অধ্যাপকৰ পদ খালী হৈ আছে । প্ৰতিষ্ঠানকেইখনত খালী হৈ আছে ১,৫২৯ টা অনাশিক্ষকৰ পদ আৰু প্ৰয়োজনীয় ৮৪১ টা অনুমোদিত পদ (vacant posts in higher education department) ।

নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা । অগ্নিদগ্ধ মাতৃ চিকিৎসাধীন হৈ থাকোতেই সন্ধান নাই দুই শিশু সন্তানৰ (Child missing from Nagaon civil hospital)। শিশু দুটিক ৮ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰীৰ অভিযোগ ।

বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ(Very poor infrastructure of schools in Assam)লগতে শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে । এসময়ত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যোগেদিয়েই ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে পৰিচালিত হৈছিল । অসম শৈক্ষিক মান সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰ লগতে আন আন ৰাজ্যসমূহতকৈ বহু পিছ পৰি আছে ।

BJPক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিৰোধী দল CPM ৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ(Jitendra Chaudhary slams BJP) । ত্ৰিপুৰাৰ শাসকীয় দল BJPক কটাক্ষ কৰি চৌধুৰীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ দুৰ্বৃত্ত আৰু উচ্ছৃংখল যুৱক-যুৱতীসকলক উৎসাহিত কৰি আছে ।

দেশৰ কিছু প্ৰান্তত এতিয়াও বিবাহৰ পিছত কুমাৰীত্ব পৰীক্ষাৰ কুপ্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আছে ৷ এইবাৰ এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ ভিলাৱাৰাৰ খাপ অঞ্চলত ৷ বিবাহৰ পাঁচ মাহৰ পিছতো এগৰাকী মহিলাৰ কুমাৰীত্ব পৰীক্ষা কৰোৱালে নিজ স্বামী আৰু শহুৰেকে (Virginity test of bride) ৷

ৰাজ্যত দিন দুপৰতে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত ট্ৰেফিক পইণ্টৰ সমীপত মঙলবাৰে দুটা চিলনী চোৰক ৰাইজে হাতে-লোটে ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ৷

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মঙলবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম শুকানপুখুৰী চাহ বাগিচা কৰম পৰৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আঞ্চলিক ৰাইজৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যষ্ঠদশ বাৰ্ষিক কৰম সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Karam festival celebrated in Tinisukia)৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তোলি CBI তদন্ত দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । আজি CBI ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰদান কৰে স্মাৰক পত্ৰ (Memorandum submitted by APCC to CBI office against Assam CM)।

তিনি কিশোৰীক ৰে’লেৰে দিল্লীলৈ কাম দিম বুলি লৈ যোৱাৰ পথতেই সোণাৰিৰ ভজো আৰক্ষীয়ে সন্দেহযুক্ত এগৰাকী যুৱতীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (3 minor and 1 girl arrested)৷