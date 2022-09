ৰাজ্যত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান (Eviction drive in Assam) ৷ এইবাৰ শোণিতপুৰত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলাৰ চিতলমাৰীত প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান (Eviction drive in Sonitpur) ৷ উচ্ছেদস্থলী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল ৷ জানিব পৰা মতে প্ৰায় ২৯৯ টা পৰিয়ালৰ বসতি এলেকাত চলোৱা হ’ব এই উচ্ছেদ অভিযান ৷

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিশ্বনাথ শাখাৰ উদ্যোগত বিহালী মোনাবাৰী চাহ বাগিছাত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়(Assam Chah Mazdoor sangha protest in Bihali)৷ চাহ শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন দাবীৰে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত উত্তাল কৰি তোলে চাহ বাগিছা চৌহদ(Demanded an increase in tea garden workers‘ wage)৷

মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা (poor condition of school in Majuli) ৷ বিগত বিশ বছৰে শিক্ষক সকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ মূল্যবান সময় অতিবাহিত কৰিছে । তথাপিও আজি পৰ্যন্ত বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশীকিকৰণ নোহোৱাত মানসিকভাবে ভাগি পৰিছে শিক্ষকসকল ৷

উমৰাংচু আৰু ডিমা হাছাওৰ চালান লৈ কাৰ্বি আংলঙৰ কয়লা বহিঃৰাজ্যলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হোৱাৰ বিষয়টো দীৰ্ঘদিন চৰ্চা লাভ কৰি আহিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে(KAAC Chief Tuliram Ranghang) ৷

চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ সপোন দেখি আছে ৷ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ সপোনটো পাহৰি যাওঁক ৷ মানুহে ভাৰতত থাকিবলৈ ভয় কৰিবলৈ লৈছে ৷ জেহাদীৰ নামত কোনো মাদ্ৰাছা ধ্বংস কৰি পেলাব নালাগে ৷ শুকুৰবাৰে এনে বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে (Badruddin Ajmal in Barpeta)৷

মুখ্যমন্ত্ৰীক এদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে অপ্ৰাদেশীক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই ৷ এটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰাদেশিকীকৰণ নকৰিলে আত্মজাহৰ ভাবুকি দিলে অপ্ৰাদেশীক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই(Non Provincialized Teacher Employee Association) ৷

ইজিপ্তৰ উত্তৰ-পূবৰ ছুৱেজ গভৰ্ণৰেটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Egypt Cairo) ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ফাক’ছ চহৰস্থিত ৰে’লৱে ক্ৰছিঙত এখন ৰে’লত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো (Bus accident in Egypt) ৷ দুৰ্ঘটনাটোত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 50 জন আহত হৈছে (5 killed and 50 injured in bus accident) ৷

বেলতলীৰ ভূমি বিবাদ কাণ্ডক লৈ অশান্ত হৈ পৰা বিলাসীপাৰাত উপস্থিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু ৰণজিৎ কুমাৰ দাস(Ministers Ajanta Neog and Ranjit Das in Bilasipara) । ভূমি বিবাদ আৰু নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত প্ৰতিজনক কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীদ্বয়ৰ ৷

জেহাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে অসম (Jihadi activity in Assam)।যোৱা 31 আগষ্টত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰাৰ পৰা গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ফটাশিল আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই আটক কৰিছিল আজমল হুছেইন নামৰ জেহাদীটোক । ইয়াৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ আমজাদক লগত লৈ মহানগৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে (Police raid in residence of jihadi Amzad)৷

ছাত্ৰীবাৰীৰ ব্যৱসায়ী অৱদেশ যাদৱ হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডব্লিউ যাদৱ ওৰফে ৰাধিকা ৰমণক শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়(Prime Accused of Chatribari Murder Case) ৷ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ(ACP Prithviraj Rajkhowa) নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে দিল্লীৰ ওখলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীলৈ আনে হত্যাৰ অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক ।