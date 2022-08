বৰপেটা সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য (MP Abdul Khaleque controversy comment on Mughal)৷ মোগলে ভাৰতক এখন ৰোডমেপ দিয়া আৰু ইয়াক 'হিন্দুস্তান' নাম দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, মোগলৰ অবিহনে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম অসম্পূৰ্ণ হৈয়ে থাকিলহেঁতেন (I am proud of Mughals) ।

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অবাস্তৱ কথাত লাগি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma on Kejriwal)৷ কেজৰিৱালে দিল্লীত ১২০০ খন বিদ্যালয় চলাই থকাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৪০ হাজাৰখন চলাই থকা বুলি নিজকে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় ৷ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে, ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ তুলনা নহয় ।

বিভিন্ন সময়ত বহুজাতিক কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্যৰ পেকেটত মৰা পতংগৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰৰ খবৰ প্ৰকাশ পাই আহিছে (Carelessness of multinational companies) ৷ শেহতীয়াকৈ এইবাৰ ধেমাজিত Mother plus Horlicks ৰ পেকেটত ওলাল মৰা পইতাচোৰা (Dead cockroach in Horlicks packet) ৷

চৰকাৰী মাটি দখল কৰি চৰকাৰকে হত্যা কৰিব বিচৰাসকলক ৰেহাই দিয়া নহ’ব ৷ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে(Minister Ranjeet Kumar Dass) ৷ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত 'লোকসভা প্ৰৱাস যোজনা'ৰ সভাত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷ উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰ্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ৷

চিটুৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ আহ্বানমৰ্মে ১ ছেপ্টেম্বৰত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী (CITU Assam state protest) । চিটুৰ অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ৮৫ লাখ শ্ৰমজীৱী মানুহক বঞ্চিত কৰিছে (BJP govt alleged to deprive workers) । সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে শ্ৰমজীৱী লোকসকলক ।

গছ কটাৰ ফলত চামগুৰিত আশ্ৰয়হীন হ’ল সহস্ৰাধিক চৰাই(Thousands of birds are homeless in Chamguri) ৷ চামগুৰিৰ আমনিত ফ’ৰলেন পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই কাটি পেলালে এজোপা প্ৰকাণ্ড বট্গছ ৷ যিয়ে এতিয়া ইলেকট্ৰিকৰ তাঁৰত আশ্ৰয় লবলৈ বাধ্য কৰাইছে চামগুৰিৰ সহস্ৰাধিক চৰাইক ৷

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গান গাই হেৰাই গ’ল বুবু (Assam youth committed suicide)৷ প্ৰেমিকাৰ প্ৰতাৰণা সহ্য কৰিব নোৱাৰি প্ৰেমিক বুবুৱে ল’লে চৰম সিদ্ধান্ত ৷ প্ৰেমিকাই কৰা প্ৰতাৰণাৰ বাবেই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৰঙিয়াৰ বটাকুছিৰ যুৱক বুবুৱে ফেচবুকত লাইভ দি চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে (Lover commits suicide in Andhra Pradesh) ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা ৷ এগৰাকী অন্তঃসত্বা মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ’ল এটা লম্পট (Attempt to rape case at Noonmati)৷

দেশৰ আন প্ৰান্তৰৰ‌ দৰে অসমৰ জনসাধাৰণকো বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰাৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা জল জীৱন মিছন (Jal Jeevan Mission) নামৰ বৃহৎ প্ৰকল্পও বগা হাতীত পৰিণত হোৱাৰ পথত । পানী যোগানৰ আন্তঃগাথঁনি নিৰ্মাণৰ নামত ২৬,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ সাজু হোৱা এই প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিলৈ চাই হতাশ হৈছে ৰাজ্যৰ সচেতন নাগৰিক ।

ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিৰ জৰিয়তে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত সুকীয়া আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে(Artist Himanshu Prasad Das) এইবাৰ লৈ আনিছে ‘বুলু ফিল্ম’ ৷ 9 ছেপ্তেম্বৰত মুক্তিপাবলগীয়া চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত টীম ’বুলু ফিল্ম’ৰ উপৰিও স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে যুৱ প্ৰজন্ম ৷ চিনেমাখনৰ সম্পৰ্কত হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে ইটিভি ভাৰতক কি জনালে চাওঁ আহক...