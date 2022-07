অলিম্পিকত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা নীৰজ চোপ্ৰাৰ আন এক সাফল্য ৷ বিশ্ব এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত জেভলিন থ্ৰ’ত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি ইতিহাস ৰচনা নীৰজ চোপ্ৰাৰ । প্ৰতিযোগিতাখনত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে ৷

ফেচবুকত আপলোড কৰা এটা পোষ্টৰ বাবেই 64 টাকৈ দিন কাৰাগাৰত থকা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছতেই চৰ্চালৈ আহিছে আমগুৰিৰ অন্য এজন যুৱকৰ প্ৰসংগ ৷ বৰ্ষাশ্ৰীৰ ফেচবুক কমেণ্টত কথা পতাৰ বাবেই বিগত দুমাহ ধৰি অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত আৱদ্ধ হৈ আছে বিতোপন চাংমাই নামৰ যুৱকজন (Bitupan Changmai is in jail) ৷

সূদীৰ্ঘ 13 দিনৰ অন্তত অৰুণাচল প্ৰদেশত নিখোজ হৈ থকা অসমৰ 19 জন শ্ৰমিকৰ 8 জন শ্ৰমিকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Assam workers missing in Arunachal Pradesh found alive)৷

CBSE পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড়ৰ শিক্ষা ভেলী স্কুলৰ সন্তোষজনক ফলাফলত উৎফুল্লিত স্কুল কৰ্তৃপক্ষ (CBSE Class 10th Result 2022) ৷ 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে অভিলেখ গঢ়িলে শিক্ষা ভেলী স্কুল ৷

আমছিং যোৰাবাটত আঘটন ৷ বন্যহস্তীৰ লগত ল’ৰা ধেমালি কৰিবলৈ গৈ আহত হ’ল সুৰাসক্ত যুৱক (Youth injured in wild elephant attack in Guwahati) ৷ অতি সংকটজনক অৱস্তাত GMCH ত ভৰ্তি আহত যুৱকক ৷ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই আহত যুৱকৰ পৰিচয় ৷

ধুবুৰীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Dhubri)। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বুৰ গ’ল এখন মালবাহী যন্ত্ৰ চালিত নাও (Boat sinks in Brahmaputra)। ফলত নষ্ট হ’ল কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ।

শনিবাৰে স্বগৃহ পালেহি অৰুণাচলৰ জিৰ'ত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আকোৱালি নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোডৰ বেদান্ত বৰমেহেলাৰ মৃতদেহ (Bodies of Bedanta arrive in Nagaon)৷ বেদান্তৰ মৃতদেহ নিজগৃহ আহি পোৱাৰ লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত (NDRF recovered bodies of four Assam youth) ৷

দেশৰ নৱ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৰ বিজয়ৰ (Draupadi Murmu new president of India) পিছত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজয় উল্লাস পালন আদিবাসী লোকসকলৰ ৷ একেই পৰিৱেশ টিংখাঙৰ চাহ বাগিচাতো ৷

অসম নাট্য সন্মিলনৰ উদ্যোগত আৰু পুৰণিগুদাম শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত আয়োজিত পোন্ধৰ দিনীয়া কেন্দ্ৰীয় শিশু নাট কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি (Child Drama Workshop held in Puranigudam) ।

নয়ন আৰু নাই ৷ গাওঁবাসীক কন্দুৱাই নেদেখা দেশলৈ গ’ললৈ নয়ন ৷ স্বগৃহ পালেহি অৰুণাচলৰ জিৰ'ত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা নয়ন বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ (Bodies of Nayan arrive in Nagaon)৷ মৃতদেহ বাসগৃহ পোৱাৰ লগে লগেই কান্দোনৰ ৰোল উঠে গাঁওখনত ৷