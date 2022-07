বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-আমোলা বিভিন্ন লোকৰ কটু আৰু অশালীন মন্তব্যৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে (Obscene comments against political leader) ৷ তাৰ মাজতে এইবাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাক অশালীন মন্তব্য কৰি দিপেনৰ দুৰ্দশা ৷

বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম(BJP Vice President candidate) ৷ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে এন ডি এ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷ পশ্চিম বংগৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনখৰ হ’ব এনডিএৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ৷

পুনৰ আৰম্ভ হ’ব লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ পৰিসেৱা (Passenger train between Lamding-Badarpur line will resume)৷ অহা 22 জুলাই পৰা আৰম্ভ হ’ব উক্ত ৰে’ল পৰিসেৱা । ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষই এই সংক্ৰান্তত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । 2 মাহ 10 দিন লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰেল পৰিসেৱা বন্ধ থকাৰ পিচতে আকৌ 22 জুলাইৰ পৰা পুনৰ পাহাৰীয়া লাইনত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাচল আৰম্ভ হ’ব ।

ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে অসম আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Anti drugs operation) ৷ কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিও ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় নেৰিলে কামালে (Drugs paddler arrested in Dhubri) ৷

উন্নয়নৰ ধাক-ঢোল বজোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়াও বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ বহু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ টীয়কৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ (Protest against repair of National Highway 37 in Teok) ৷

হোজাইত অঘটন । জিলা পৰিবহন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হ’ল চুৰিকাণ্ড (Theft at Hojai district transport officer office) । চোৰে খুলি লৈ গ'ল পৰিবহন বিভাগে জব্দ কৰি অনা বাহনৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী (Many items of seized vehicles stolen) । ঘটনা সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ হোজাইৰ জিলা পৰিবহন বিভাগৰ ।

২,২৭৪ টা পদত অনিয়মেৰে নিযুক্তি দিয়া সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । নিয়মবহির্ভূতভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক বৰ্খাস্তৰ নিৰ্দেশ পৰিবহন মন্ত্ৰীৰ । তদানীন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীলৈও কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী (Show cause notice to Anand Prakash Tiwari)। পৰিবহন নিগমৰ তদানীন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ আমোলত নিয়ম বহির্ভূতভাৱে লিখিত পৰীক্ষা, সাক্ষাৎকাৰ অবিহনে নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ (Illegal Appointment in ASTC)।

ৰাজ্যত চলিত বছৰৰ দুটাকৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 1 লাখ 1 হাজাৰ 539 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক চৰকাৰে শণিবাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই সাহাৰ্য আঁচনি মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Dr Himanta Biswa Sharma Launched special Chief Minister Scheme)।

লখিমপুৰত ক’ভিডৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা ৷ যোৱা তিনিটা মাহৰ ভিতৰত জিলাখনত ২১৪ জন লোক ক’ভিড পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হৈছে (Covid patient in Lakhimpur)। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছতো ৭ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত । আক্ৰান্তসকলৰ দুজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে(Death in Japanese Encephalitis) ।

ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ আগমণি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা (Tragic incident in Dhubri) ৷ আগমণি অঞ্চলত থকা গংগাধৰ নৈত গা ধুবলৈ গৈ লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ আছে দুই ছাত্ৰ ৷