ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্তক ধন দাবী কৰি অৱশেষত ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ হ’ল কনিষ্টবল ৰেব লস্কৰ (Police demand money from accused in rape case) ৷ নগাঁৱৰ ইটচালি আৰক্ষী চকীত নিয়োজিত কনিষ্টবল ৰেব লস্কৰে গোচৰৰ মীমাংসা কৰি দিয়াৰ বাবদ অভিযুক্তৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন ৷

ৰঙিয়াত বানে কোঙা কৰা খেতিয়কৰ হাহাকাৰ ৷ মুৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে খেতিয়কসকলে ৷ ৰঙিয়াত এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোনে থাকি কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে ৷

সোমবাৰে কোকৰাঝাৰত মিষ্টাৰ, মিছ টিন, কিডছ বড়োলেণ্ড আৰু এক ফেশ্বন শ্ব’ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Fashion show competition in Kokrajhar) ৷

ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত সংঘটিত কানহায়া লাল জঘন্য হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি আছে NIAই(Kanhaiya Lal murder case in Udaipur) । কি গতিত চলিছে এই তদন্ত সেই সন্দৰ্ভত NIAই সৱিশেষ তথ্য অৱগত কৰালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ।

বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছলৈ ৰাওনা অসমৰ ভাৰত্তোলক পপী হাজৰিকা (Popy Hazarika selected for Commonwealth game)৷

সোমবাৰে এয়াৰ এছিয়া বিমানযোগে উক্ত আহত লোককেইজনক লৈ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় (Piyush Hazarika arrived at Guwahati airport by air Asia) । উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে এদিন পূৰ্বে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা (Piyush Hazarika arrived Manipur on directions of Himanta Biswa)।

নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ (Numaligarh Refinery Limited)নামত ভুৱা ৱেবচাইট ৷ ৱেৱচাইটত ভুৱা বিজ্ঞাপন দি ধন সৰকোৱাৰ পাং পাতিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা ৷ এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হোৱাৰ আহ্বান শোধনাগাৰ কতৃপক্ষৰ ৷

৭৩ তম বন মহোৎসৱ(Van Mahotsav 2022) উপলক্ষে শিৱসাগৰ বন সংমণ্ডলৰ সৌজন্যত চৰাইদেউৰ চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যত সজাগতা সভা আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্য্যসূচী ।

মাণিকপুৰৰ ঝাউবাৰীত মাছ ধৰা জালক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘৰ্ষ (Clash over fishing net in Manikpur) । এই ঘটনাত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন (A man killed in a clash over fishing nets) ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অবিৰত অভিযান অসম আৰক্ষীৰ(Assam Police against drugs) । প্ৰতিদিনেই অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ । জালত পেলাইছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ।