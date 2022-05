সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সহ আত্মসমৰ্পণ কৰে আনলাৰ দুই কেডাৰে (Two anla cadres surrender in Dibrugarh) ৷ আত্মসৰ্পণকাৰী দুই কেডাৰ ক্ৰমে গোলাঘাট ৰঙাপাৰাৰ দীপক গোৱালা আৰু ৰাজ সাহানি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত সোমবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে স্কীল ডেভলপমেণ্টৰ এখন তিনিদিনীয়া কৰ্মশালা(Three days workshop at Assam Agricultural University) ৷ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ ৩০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাত আই আই এইছ আৰ(IIHR) বেংগালুৰুৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ এম এছ ৰাও আৰু আই এ আৰ আই (IARI) নতুন দিল্লীৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ড৹ টি কে দত্তই মুখ্য সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

দেশে সম্পূৰ্ণ কৰিছে স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰ(75 Years of Independence) ৷ যাৰ বাবে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ ৷ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি সোমবাৰে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় যোগ মহোৎসৱ(Yoga program related to amrit mahotsav held in rangia mahavidyalaya) ৷

ষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু নগৰৰ ভিতৰত সকলো ডাঙৰ মালবাহী বাহনে ঘণ্টাত 70 কিঃমিঃ, 60 কিঃমিঃ আৰু ৪০ কিঃমিঃ বেগত চলাচল কৰিব পাৰিব ৷ আনহাতে মটৰচাইকেলৰ ক্ষেত্ৰত এই গতিবেগ হব ঘণ্টাত 80 কিঃমিঃ, 60 কিঃমিঃ আৰু 50 কিঃমিঃ ৷ তিনিচকীয়া বাহনৰ হব ঘন্টাত 50 কিঃমিঃ, 50 কিঃমিঃ আৰু 40 কিঃমিঃ । জনতা ভৱনত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটত আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (Todays state cabinet decisions) ।

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত কিদৰে সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ঘটনাটো (Batadrava police station attack)? কোনে উত্তেজিত কৰিছিল আৰক্ষী থানা জ্বলাবলৈ ? আৰক্ষীৰ জিম্মাতেই মৃত্যু হৈছিল নে ছফিকুল ইছলামৰ ?

বটদ্ৰৱা কাণ্ডত জড়িত কোনো এজন দোষীয়ে ৰেহাই নাপায় (Batadrava police station incident)। কোনো নিৰ্দোষী লোক সন্মুখীন নহয় হাৰাশাস্তিৰ । গাফিলতি কৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্যৱস্থা । অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৷

সোমবাৰে অভিনেতা, সমাজকৰ্মী তথা ব্যৱসায়ী জৰ্জ বৰদলৈয়ে সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত থকা নিজ বাসগৃহত আত্মহনন কৰিছিল (George Bordoloi suicide case)। বৰদলৈয়ে আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ যোৱা চুইচাইড নোটত বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল (George Bordoloi suicide note)। জৰ্জ বৰদলৈক অত্মহত্যাৰ বাবে প্ৰৰোচনা কৰাৰ অভিযোগত আটক ডন বস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ফেন মেভলিক ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময় অন্ত পৰিল সোমবাৰে (Final date of nomination for the KAAC election) ৷ মুঠ 26 টা সমষ্টিত 164 খন মনোনয়ন দাখিল ভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৷ 100 শতাংশ জয়ৰ আশা কৰিছে বিজেপিয়ে ৷

জাপৰিগোগ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰতিদিনে উন্মোচিত হৈথে বহু ন ন তথ্য(Sensational murder in Japarigog) । এইবাৰ মুখ খুলিছে হত্যাকাৰী ধৰণী ডেকাৰ পুত্ৰই । কেমেৰাৰ সন্মুখত হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি অভিযুক্তৰ পুত্ৰৰ(Sensational confession of son of Japarigog murder accused) ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সংহাৰী ৰূপ(Flood in Assam) । বৰ্তমান সময়ত বানৰ কৱলৰ পৰা কাজিৰঙা মুক্ত হৈ আছে যদিও আগন্তুক বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই(Preparations begin in Kaziranga to deal with flood situation) ।