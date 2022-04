এছিয়ান গেমছ(Asian Games 2022) ত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অর্জন কৰা অম্লান বৰগোঁহাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াইছে ৫ লাখ টকা(CM offers rupees 5 lakh to Amlan Borgohain) ৷ কেৰালাত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ফেডাৰেচন কাপ ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ দৌৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়ি অম্লান বৰগোঁহায়ে এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অর্জন কৰিছে ৷

মঙলবাৰে মণিপুৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ তথা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Union Minister Sarbananda Sonowal visits Manipur) ৷ মণিপুৰত উপস্থিত হৈয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে চলেস্থিত কোমলাথাবি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকর্মীসকলৰ সৈতে বার্তালাপ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নতুন ৰূপত সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ঐতিহাসিক চহৰ ডিব্ৰুগড় (PM Modi's Assam visit) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰিও দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ৰতন টাটা আহিব ডিব্ৰুগড়লৈ ৷ প্ৰতিকুল বতৰকো নেওচি ডিব্ৰুগড়ত চলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি (Preparing for PM meeting in Dibrugarh) ৷

অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম অসম আৰক্ষী ৷ ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে জুৱাৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান (Gamblers arrested in Assam)৷ অভিযানত জব্দ ধনসহ জুৱাৰ সামগ্ৰী ৷

অহা ২৮ এপ্ৰিলত অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত সংযোজিত হ'ব এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰ । টা টা ট্ৰাষ্ট আৰু অসম চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগত অসমত নিৰ্মাণ কৰা কেন্সাৰ হাস্পতালসমূহৰ সাতখন হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Health Minister visits newly made Cancer Hospital in Jorhat )।

আৰক্ষীৰ কাণ্ডই জ্বলাইছে জুই । উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত জ্বলিল বিহপুৰীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্তলিকা । যোৱা ১৮ এপ্ৰিলত বিহপুৰীয়া থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰা আৰু তেওঁৰ গাড়ী চালক সীমান্ত বৰাই থানাখনত কৰ্মৰত কনিষ্টবল প্ৰেমেধৰ নৰহক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল (Allegation against Bihpuria OC) ।

প্ৰায় 15,000 বাল্য বিবাহৰ ঘটনা যোৱা তিনি বছৰত সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ জনজাতীয় অঞ্চল সমূহত ৷ ইয়াৰ পিছতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ (Strong rule against child marriage) ৷

কোৱা হয় যে অধ্যয়ন আৰু শিকাৰ কোনো বয়স নাই আৰু পাটনাৰ আশা কুমাৰীয়ে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে । 58 বছৰ বয়সত, তেওঁ IGNOU ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে (58 year old woman got Master degree In patna) । আশা কুমাৰীয়ে কয় যে শিক্ষাই হৈছে একমাত্ৰ মাধ্যম যিয়ে মানুহৰ মাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণী আৰু পাৰ্থক্য মচি পেলায় ।

জিগনেশ মেৱানীক ৫ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (Jignesh Mevani in police custody) ৷ বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সলনি ভিতৰুৱা পথেৰে বৰপেটা থানালৈ নিয়া হয় জিগনেশ মেৱানীক ৷ ২ মে'ত পুনৰ জিগনেশ মেৱানীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ নিৰ্দেশ ৷

সংখ্যালঘু ছাত্ৰ বৃত্তিৰ নামত সংঘটিত হৈছে বিয়াগোম কেলেংকাৰী (Minority Scholarship Scam)। শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ পৰা বেংকৰ চি এছ পিলৈকে সাঙোৰ খাইছে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত ৷ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ বৃত্তিৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশাটোৰ ভিতৰতেই বহু ভুৱা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।