আজি গৰু বিহু ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা মাহ-হালধিৰে গোহালিৰ গৰুহালক নোৱাই-ধুৱাই ৰঙালীক (Rangali bihu celebrates in Assam) আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ, খোৱাং গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু (Goru Bihu celebrations at Moran) ।

হেকাৰৰ কবলত পৰিছে দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Oil India Limited server hacked) ৷ বৰ্তমানলৈকে স্তব্ধ হৈ পৰিছে অইল ইণ্ডিয়াৰ সমগ্ৰ কাম-কাজ ৷

চুবুৰীয়া ৰাজ্যত লটাৰী চলি থকাৰ বাবে অসমে চৰকাৰে হেৰুৱাইছে বুজন পৰিমাণৰ ৰাজহ । সেয়ে দুই দশকৰ পাছত পুনৰ লটাৰী আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা চৰকাৰৰ (Government Lottery in Assam)। লটাৰীৰ যোগেদি প্ৰতি বছৰে চৰকাৰে লাভ কৰিব ২০০০ কোটিৰ পৰা ২৫০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

বিজেপি সাংসদ তথা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যক বুধবাৰে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ড৹ সতীশ পুনিয়াৰ সৈতে কাৰাউলীলৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীয়ে বাধা দিছিল নেতাগৰাকীক(BJYM President stopped by Police from visit Karauli) । ফলত ৰাজপথতেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷

ছত্তিশগড়ৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী কাৱাচী লাখমাই মঙলবাৰে চুকমাত ডৰনাপালত পৰম্পৰাগত পোছাক, ডিঙিত ফুলৰ মালা পিন্ধি লাখমা শীতলাক মাতাৰ উপাসনাত নিমজ্জিত হোৱা দেখা গৈছিল(Kawasi Lakhma worshiped maa Sheetla) । হাতত ময়ূৰৰ পাখি লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীতলা মাৰ ভক্তিত নিমজ্জিত হৈ ঢোলৰ তালে তালে নাচিছিল ৷ তেওঁ পূজাৰ মাজতে কড়ীৰে পিঠিত কোব মাৰাও দেখা গৈছিল । পূজাত উপস্থিত ভক্তসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ’ও বনাইছিল ৷ এই ভিডিঅ’টো এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে ৷

ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত-বাংলা পৰ্যটন মহোৎসৱ (Tripura to host India Bangla Tourism Festival)। ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা আগৰতলাৰ উজ্জয়ন্ত প্ৰাসাদৰ চৌহদত হ'ব এই মহোৎসৱ । মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে শুভাৰম্ভ কৰিব মহোৎসৱৰ ।

গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পৌৰ নিগম এলেকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োজিত হ'বলগীয়া আৰক্ষীৰ লোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উপৰি ৭৪ জন ছেক্টৰ অফিচাৰ আৰু ৮ জন জ’নেল অফিচাৰক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা (security arrangements for GMC elections 2022)।

ৰাজ্য ক্ৰমাৎ উদ্ধাৰ হৈছে ইটোৰ পাচত সিটোকৈ মৃতদেহ (Dead bodies rescue in Guwahati) ৷ যাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৷ সমান্তৰালকৈ বুধবাৰৰ দিনটোত পুনৰ মহানগৰীৰ বামুনীমৈদানত উদ্ধাৰ হ'ল আন এটি মৃতদেহ (One dead body rescue at Bamunimaidan)৷

"ৰক্তদান মহান দান" এই মূলমন্ত্ৰকে লৈ ৰক্তদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল চি আৰ পি এফ জোৱান । শৌৰ্য দিৱস উপলক্ষে নগাঁৱৰ কাতিমাৰীস্থিত চি আৰ পি এফৰ ৩৪ নং বেটেলিয়ানৰ উদ্যোগত বুধবাৰে আয়োজন কৰা হয় ৰক্তদান শিবিৰৰ ।

বুধবাৰে গোৱালপাৰাত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal in Goalpara) । গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পিচপৰা পৰা ৰাজ্যসমূহত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া পদক্ষেপ ল’ব বুলি জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।