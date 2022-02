সোৱণশিৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাচতেই পুনৰ অসমৰ বাবে আহিছে অশনি সংকেত ৷ অৰুণাচলত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে ভয়াৱহ ভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ৷ ইয়াৰ মাজতে আগন্তুক ২০২৮-২৯ বৰ্ষৰ ভিতৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু নতুনকৈ ছটা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Arunachal Pradesh will be completed six large hydropower projects by 2028-29 )। চিন্তিত এতিয়া ৰাজ্যৰ সচেতন মহল ৷

বাইহাটা চাৰিআলিত ফান্দত বন্দি নাহৰফুটুকী বাঘ (Leopard trapped at Baihata Chariali)। মদনকামদেৱ পাহাৰত অজ্ঞাত লোকে পতা ফান্দত পৰিল নাহৰফুটুকী । নাহৰফুটুকীক চাবৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ ভিৰ । বহু পলমকৈ উপস্থিত হোৱা বন বিভাগৰ লোকে বহু সময় চেষ্টা কৰাৰ অন্তত নাহৰফুটুকীটোক টেংকুলাইজ কৰি গুৱাহাটী ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানলৈ লৈ যায় ।

বেলেগৰ চৌহদত এডাল মৃত সাপ পোতাৰ বাবেই সংঘটিত হ’ল এটা হত্যাকাণ্ড ৷ কলিয়াবৰত সংঘটিত হ’ল এই জঘন্য ঘটনা (Murder at Kaliabor) ৷ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ শালনা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত শালনা ডিজুভেলীৰ ২৩ নম্বৰ লাইনৰ পাটৰাজ চিড নামৰ যুৱকজনে অনেগাৰ কৰ্মকাৰ নামৰ যুৱকজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি সংঘটিত কৰে হত্যাকাণ্ডটো ৷ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে অনেগাৰ কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মিত মুছলপুৰ থানাৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন কৰা হয় (New building of Musalpur police station inaugurated)। অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই মুকলি কৰে ভৱনটো । থানাখনক সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বাক সঞ্চালক প্ৰধানৰ ।

আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ ৫১২ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী (Birth anniversary of Mahabir Chilarai)। অসম চৰকাৰে আমিনগাঁৱৰ চিলাৰায় পাৰ্কত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় চিলাৰায় দিৱস (Birth anniversary of Mahabir Chilarai observed as Chilarai Divas) ।

নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান । সৰ্থেবাৰীৰ গৰেমাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ (Drugs seized in Barpeta)। ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক এজনক ।

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচন (Majuli bye election 2022) অহাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলৰ মাজত বাক-বিতণ্ড আৰম্ভ হৈছে । নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামক সমালোচনা । অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ ।

নগাঁৱত সামৰণি পৰিল পৌৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ৷ বিজেপি, কংগ্ৰেছ, অগপ, অসম জাতীয় পৰিষদ আদি ৰাজনৈতিক দল সমূহৰ প্ৰাৰ্থী সকলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ (Filing of municipal election nominations concludes) ৷

প্ৰখ্যাত গায়ক আৰু সুৰকাৰ বাপ্পী লাহিড়ী ওৰফে বাপ্পী দাৰ(Music Composer Singer Bappi da) প্ৰকৃত নাম আছিল আলোকেশ লাহিড়ী ৷ তেওঁ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনত বহুতো স্মৰণীয় সংগীত উপহাৰ দি গৈছে । বাপ্পী দায়ে বলীউডত প্ৰথমে 'ডিস্কো ডান্স'ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ।

সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হয় মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম । মাজুলীত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে টিকট লাভ কৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুবন গামে(BJP Nominates Bhuban Game For Majuli ByPolls) ৷