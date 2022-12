Assam Arunachal Border: গুগলত অসম-অৰুণাচল সীমা সংশোধনক লৈ চিন্তিত সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজ

গুগলত সংশোধন কৰা হৈছে অসম-অৰুণাচলৰ সীমা(Google has revised the Assam Arunachal border) ৷ অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সংশোধনক লৈ চিন্তিত সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপায়ুক্তলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ ৷

AGP Founder Leader Khanin Mahanta: অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনৰ নেতা খনিন মহন্ত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ

অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন আৰু মাধ্যম আন্দোলনৰ নেতা খনিন মহন্ত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ (Khanin Mahanta ill)৷ জৰুৰীভাৱে নিশা বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি ৷ শ্বাস-প্ৰস্বাসজনিত সমস্যাৰ বাবে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসম আন্দোলনৰ নেতাগৰাকীক (Khanin Mahanta under treatment)৷ স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি খনিন মহন্তক নিশাই ICU ত ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷

Assam-Meghalaya Border clash: অসম-মেঘালয়ৰ নিষ্পত্তিহীন 6 টা এলেকাৰ বাবে তিনি মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত আঞ্চলিক কমিটী গঠন

অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদৰ ৬ টা জটিল বিবদমান সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মীমাংসাত উপনীত হ'বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তিনি মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত আঞ্চলিক কমিটী গঠন কৰিছে (six unresolved areas of Assam and Meghalaya border )৷ মন্ত্ৰী অতুল বৰা (Minister Atul Bora), চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী (Minister Chandra Mohan Patowary) আৰু পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Piyush Hazarika) কমিটীকেইখনৰ নেতৃত্ব দিব ৷

Cabinet at Gandhi Mandap: ঐতিহ্যমণ্ডিত গান্ধী মণ্ডপত কাইলৈ কেবিনেট বৈঠক

এইবাৰ গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হ’ব কেবিনেট বৈঠক(Assam Government cabinet meeting) ৷ ইয়াকে লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে নেতা-মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় বিভাগসমূহৰ মাজত (Assam Government cabinet meeting will be in Guwahati)।

Fresh Mushahary Slams BTC govt: প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা ফ্ৰেছ মুছাহাৰীৰ

বিটিচি চৰকাৰক (BTC Govt) ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা বিপিএফৰ পাৰিষদ(MCLA) ফ্ৰেছ মুছাহাৰীৰ (Fresh Mushahary Slams BTC govt)- "প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে নামমাত্ৰহে আঁচনি ঘোষণা কৰে ৷ কিন্তু বাস্তৱিকতে আজিলৈকে এটাও কাম দেখিবলৈ পোৱা নাই ৷"

APDCL to become self sufficient: সৌৰশক্তিৰে বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লক্ষ্য APDCL ৰ

১০০ মেগাৱাটৰ চাৰিটা প্রকল্প ৰূপায়ণৰ পাছত বৃহৎ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ । ৩০০০ মেগাৱাট শক্তিৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব পাৰিলেই বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হ’ব এ পি ডি চি এল(APDCL to become self sufficient) । বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে ছটা স্থানত ২১,১৬১ বিঘা ভূমি আহৰণ কৰা হৈছে । বৰ্ত্তমান ৯০ শতাংশ বিদ্যুতৰ বাবে এ পি ডি চি এলে অন্য উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে ।

Man raped his wife: তিনি সন্তানৰ সন্মুখতে পত্নীক ধৰ্ষণ স্বামীৰ

মহাৰাষ্ট্ৰত মুলুন্দ থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ৷ লম্পট স্বামীৰ পাশৱিক কামানৰ বলি হ’ল পত্নী (Man allegedly rapes wife) ৷ নিজ পত্নীক মাৰপিট কৰাৰ লগতে উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ স্বামীৰ (Woman raped by husband) ৷ কেৱল সিমানেই নহয়, পত্নীৰ গোপন অংগত ভৰাই দিলে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী ৷

Navya Naveli Nanda Birthday: অভিষেক বচ্চনৰ মিউজিক পাৰ্টনাৰ নব্যা নবেলী নন্দা

Navya Naveli Nanda Birthday: নব্যা নবেলী নন্দাই 6 ডিচেম্বৰত উদযাপন কৰিছে 25 বছৰীয়া জন্মদিন । এই বিশেষ দিনটোত সকলোৰে পৰা মৰম ও আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে অমিতাভ বচ্চনৰ নাতিনীয়ে ।

Deepika Padukone news: কাটাৰত ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী উন্মোচন কৰিব দীপিকা পাডুকনে

FIFA World Cup 2022 : কাটাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ত আকৌ এবাৰ ভাৰতৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে । ফিফাৰ ফাইনেল খেলখনত গধুৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে বলীউডৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনে ।

Pathaan Poster: পাঠানৰ নতুনকৈ মুকলি কৰা পোষ্টাৰত উগ্ৰ ৰূপত শ্বাহৰুখ

Pathaan New Poster : বহু চৰ্চিত ছবি পাঠানৰ এখন নতুন পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে ৷ পোষ্টাৰ খনত শ্বাহৰুখ খানক উগ্ৰ ৰূপত কান্ধত বন্দুক লৈ থকা দেখা গৈছে ৷