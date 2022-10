দেশবাসীয়ে দেওবাৰ ২ অক্টোবৰৰ দিনা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী (birth anniversary of Mahatma Gandhi) পালন কৰাৰ সময়তে কলকাতাৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কাচবাত অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজন কৰা (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha at Kasba)পূজাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ । অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজিত কৰা দুৰ্গা পূজাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক দুৰ্গাই বধ কৰা অসুৰ (মহিষাসুৰ) হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই এই বিষয়টোক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Bapu as Asura at Kasba in Kolkata)।

হিন্দু মহাসভাই কলকাতাৰ পূজাস্থলীত মহাত্মা গান্ধীক 'অসুৰ' হিচাপে প্ৰদৰ্শন (Display of Mahatma Gandhi as Asura in Kolkata) কৰা ঘটনাক গৰিহণা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ । পশ্চিমবংগ চৰকাৰক সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ।

কলকাতাৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কাচবাত অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজন কৰা এখন (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha at Kasba) দুৰ্গা পূজাই দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । পূজাখনত হিন্দু মহাসভাই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক 'অসুৰ' হিচাপে প্ৰদৰ্শন (Display of Mahatma Gandhi as Asura in Kolkata) কৰিছিল ৷ চিপিআই (এম)ৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়েও এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৷

আজি মহাষ্টমী (Maha Ashtami 2022)। মহাষ্টমী উপলক্ষে নগাঁৱৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত দেখা গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) । কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ সোমবাৰে পুৱাই নগাঁৱত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণত দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বছৰ বছৰ ধৰি থকা সংঘাত দূৰ হৈ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হয় ৷ ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 29 বছৰৰ দুয়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক পুনৰ একত্ৰিত হয় (Two Communities come together after 29 years)৷

ৰঙাপৰাৰ এখন দুৰ্গা পূজাত ঢাকৰ শব্দৰ বিপৰীতে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বাজি উঠিছে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত(Rangapara Durga Puja Committee) । উল্লেখ্য যে এইবেলি ৰঙাপৰাৰ সমন্বয় সমিতিয়ে দুৰ্গা পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে (silver jubilee celebrates) ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন PFI কৰ্মী ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অযোধ্যাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে PFI কৰ্মীজনক (Uttar Pradesh Police arrested PFI activist) । লোকজনক হিন্দু লোকৰ বিৰুদ্ধে ইছলামধৰ্মী লোকসকলক উচটনি দিয়া আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱাকে ধৰি জাতি বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ ।

জাতিৰ পিতাৰ সোঁৱৰণত ‘‘তোমাৰ তেজত নাথুৰাম আমাৰ হৃদয়ত গান্ধীৰ নাম’’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৷

ৰাজ্যত এতিয়া পূজা মণ্ডপৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ৷ লাখ লাখ টকা বাজেটেৰে নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপত এতিয়া পয়োভৰ হৈছে শিখৰ, বিমল, ৰজনীগন্ধা আদিৰ বিজ্ঞাপন (Pan masala ads at Puja Mandap in Guwahati) ৷ দেখিও নিমাত ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন !



শেহতীয়াকৈ মুম্বাই বিমান বন্দৰত কৰীণা কাপুৰ খানক বগা পোছাকত আকৰ্ষণীয় ৰূপত দেখা গৈছিল । একাংশ অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ সৈতে ফটো তুলিবলৈ হেতা ওপৰা লগোৱাত অপ্ৰস্তুত হৈ পৰে কৰীণা ৷ চাওক ভিডিঅ’টো-