বাংলাদেশৰ আউলিয়া ঘাটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Bangladesh) ৷ বৰ্তমানলৈকে এই নাও দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 23 গৰাকী যাত্ৰী নিহত হৈছে ৷ আনকি বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে 30 গৰাকীৰো অধিক যাত্ৰী ৷

প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে অৰুণাচল ৷ বিপদে লগ এৰা নাই অৰুণাচল পাহাৰক ৷ বিগত দুদিন ধৰি অৰুণাচল পাহাৰত হৈ আছে মুষলধাৰ বৰষুণ ৷ যাৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ টিপ্পি জলপ্ৰপাত অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা (Landslide in Tippi waterfall area of ​​West Kameng) ৷

চিন্তন বৈঠকৰ অন্তত সামগ্ৰীৰ দাম কমিবনে? যেতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজে এটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰিব, তেতিয়াহে চৰকাৰে বাঃবাঃ লোৱা উচিত ৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিব অসমলৈ ৷ এইসমূহ মন্তব্য জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ (Congress leader Jakir Hussain Sikdar)৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ "মন কী বাত" আৰু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তী(Anniversary of Deendayal Upadhyaya) উপলক্ষে বিজেপিৰ দক্ষিণ গুৱাহাটী মণ্ডলত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সোণোৱাল (Union Minister Sonowal hears Mann Ki Baat) । ৰাইজৰ লগত শুনিলে প্ৰধানমন্ত্রীৰ মন কী বাত । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মন কী বাতত হেমকোষৰ ব্ৰেইলী সংস্কৰণৰ (Braille version of the Hemkosh dictionary) কথা উল্লেখ কৰাটো আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ তথা গৌৰৱৰ কথা । আগন্তুক সময়ৰ সকলো নিৰ্বাচনতে বিজেপিয়ে জনসাধাৰণৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু নীতিশ কুমাৰে সাক্ষাৎ কৰিব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীক (Lalu and Nitish kumat to meet Sonia Gandhi)। সন্ধিয়া ৬ বজাত ১০ জনপথত তিনিওগৰাকী ৰাজনীতিবিদ মিলিত হ'ব । বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে হ'ব আলোচনা । ইয়াৰ পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক ।

নলবাৰীৰ লোহাৰকাঠাত ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজাৰ অংশগ্ৰহণ (Queen Oja attends Mann ki Baat program)। ৰাইজৰ মাজত ৰেডিঅ' আৰু গছপুলি বিতৰণ । অনুষ্ঠানত শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ ।

বকলীয়াঘাটৰ পাট্ৰাদিচাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । অভিযানত জব্দ প্ৰায় ২ কোটি ৯৮লাখ টকামূল্যৰ য়াবা টেবলেট(Huge amount of drugs seized in Diphu) ।

পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰৰ বিজেপি গমনৰ চৰ্চা যেন অমুলক নহয় (Pranjal Ghatowar to possibly join BJP)৷ ৰাজনৈতিক মহলত আলোচিত বিষয়টোৱে হয়তো খুউব সোনকালেই সাকাৰ ৰূপ পাব ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ মন্তব্যই এই কথা স্পষ্ট কৰিলে ৷

প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতী নহয়, সেনাৰ সৈতে ফুটবল খেলিলে বন্যহস্তীয়ে(Wild elephant played football) । মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ সেনা ছাউনীত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ(Free movement of wild elephants in army camp) ।

আজি ধৰালৈ নামিল দেৱী দুৰ্গা(Mahalaya celebrated across Assam) । ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰীঘাটত উখল-মাখল পৰিবেশ । পুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাছাৰীঘাটলৈ (People celebrates Mahalaya at Dibrugarh) ।