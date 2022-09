কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মিহিমুখ গেটত(Mihimukh Gate in Kaziranga) স্থাপন কৰা এশিঙীয়া গঁড়ৰ প্ৰতিকৃতি উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত(Mukunda Kakati Civil Hospital in Nalbari) শোকাৱহ ঘটনা ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে এজন টেকনিচিয়ানে ৷

এতিয়াৰে পৰা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰিৱৰ্তে পিতৃ অথবা স্বামীৰ নাম বুলি উল্লেখ থাকিব ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰিলে ৰায় (HC on Voter ID of Assam)৷

চৰকাৰে ৬ জনগোষ্ঠীক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Govt cheated six communities of Assam)। প্ৰতিবাদৰ মাজতে ৬ জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে । এই বন্ধক সমৰ্থন জনাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ।

এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই শনিবাৰে কয় যে সীমান্তৰক্ষী বাহিনী আইটিবিপিৰ এটা পৰ্বতাৰোহী দলে ছিকিমত অৱস্থিত ৭,০০০ মিটাৰ ওখ শৃংগ আৰোহণ কৰা প্ৰথম আইটিবিপি হিচাবে পৰিগণিত হৈছে (ITBP has become first to Sikkim peak summit) ।

আজিৰ পৰা শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন(State Conference of Communist Party of India) ৷ অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকিব কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ প্ৰধান সম্পাদক ডি ৰাজা ৷

ধৃত তিনিওজনকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপত অপৰাধী দলৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবে 'ৱাণ্টেড' হৈ আছিল । তাৰে ভিতৰত আছে হত্যাৰ অপৰাধ, চিণ্ডিকেট আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ আদিৰ লগতে জনসাধাৰণক সন্ত্ৰাসিত কৰাৰ দৰে কাৰ্যকলাপ (NIA arrested 3 wanted criminals) ।

হাজোত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাবে আহত 12 জনকৈ অসম আৰক্ষী (Assam police injured in road accident) ৷ হাজোৰ কলিতাকুছিৰ সমীপত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷

কংগ্ৰেছৰ দিনত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তে আশাকৰ্মীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল (Asha worker appointment)। কিন্তু চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল । বৰ্তমান সেইগৰাকী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীও এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল । কিন্তু আশাকৰ্মীসকলৰ সমস্যা আজিলৈ সমাধান নহ'ল (Asha worker problem)।

আগৰতলাৰ সমীপৰ হাপানিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation in Hapania)। চিপিআই(এম)ৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ । ভাঙি জ্বলাই দিলে প্ৰতিষ্ঠানখন । এই ঘটনাত বিজেপিৰ সমৰ্থক জড়িত থকাৰ অভিযোগ চিপিআই(এম)ৰ নেতা মানিক সৰকাৰৰ ।