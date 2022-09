আজিৰে পৰা পুনৰ খোল খালে ভূটানৰ গেলেফু গেট(From today Chirang Bhutan gate will open) ৷ ক’ভিডজনিত পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ভূটানৰ গেলেফু গেট(Bhutan gate closed due to covid) ৷ ব্যৱসায়ী তথা শ্ৰমজীৱী শ্ৰেণীটোৰ আৰ্থিক দিশটোত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি অহা ভূটানৰ গেলেফু গেটটো পুনৰ মুকলি হোৱাৰ খবৰে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে খাতিখোৱা শ্ৰেণীটোলৈ ৷

শেহতীয়াকৈ অসমৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা (Assam direct recruitment)। পৰীক্ষাৰ সময়ত ২ ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিল চৰকাৰে । কিন্তু এইবাৰ ২০ ঘণ্টাকৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । পিছে তেওঁ এই কথা কিয় ক'লে ?

নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে কলীয়া ভোমোৰাৰ দ্বিতীয় খন দলঙৰ (Kalia Bhomora second bridge)৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা মাহত এই দলংখন মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে (PM Modi to inaugurate New Kalia Bhomora bridge) ৷ বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা প্ৰবাস অভিযানৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে এই দলংখন পৰিদৰ্শন কৰে ।

পদপথত এগৰাকী শিক্ষকৰ ক্ৰন্দন ৷ কাষত তেওঁৰ পত্নী আৰু কণমানি কন্যা ৷ হাতত একোখনকৈ প্লে’কাৰ্ড ৷ মুখত হতাশাৰ চিন, দুচকুত প্ৰচণ্ড ক্ষোভ ৷ কাৰণ মানুহজন উপায়হীন (Teacher protest in Mangaldoi) ৷

ডিজিটেল মাধ্যমত পাঠদান চলা কলিয়াবৰৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (Digital LP School at Kaliabor) ৷ এটা লেপটপ আৰু এল ই ডি টিভিৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যমত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষকে দিছে পাঠদান ৷

গান্ধী পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য দলৰ মুৰব্বী নহয় । অশোক গেহলটক এই নিশ্চিতি দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ ইয়াৰ লগে লগে সভাপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱাৰ ইংগিত দিছে গেহলটে (Ashok Gehlot in race for Congress president)। অৱশ্যে তেওঁ কেতিয়া মনোনয়ন দাখিল কৰিব সেয়া নিশ্চিত নহয় ।

মুকলি কৰা হ'ল টয়'টা কিলোস্কা মটৰ (Toyota Kiloska Motor)ৰ উদ্যোগত অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানত টয়'টা কাৰিকৰী শিক্ষা কাৰ্যসূচী(Toyota Technical Education Programme) ।

গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযানত দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকো সাপসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ (Keko Snake Smuggler arrested at Goalpara)

তিনিচুকীয়াত জেহাদীৰ সন্দেহত আটক এটা দম্পতীক ৷ বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়াৰ চাফাইয়াৰ হোটেলৰ পৰা নিশা তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনীয়ে আটক কৰে দম্পতীটোক (Couple arrested on suspicion of jihadists in Tinsukia) ৷

পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল এগৰাকী অসম সন্তান । ৰাষ্ট্ৰীয় ডেড লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ সোণৰ পদক আজুৰিলে ডিফুৰ সুমন ছেত্ৰীয়ে(National Dead Lifting Championship 2022) । মহিলা শাখাতো অৰ্জন পদক ।