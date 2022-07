সংবাদমেলত সৰৱ আছুৰ সভাপতি দীপাংক নাথ (AASU president Dipanka Nath press conference on Barshashree Burhagohain) । সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । ছাত্ৰীগৰাকীক এনেদৰে নিৰ্যাতন চলোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰি আছুৰ । বৰ্ষাশ্ৰীক নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাৱতীয় নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুমতি আদালতৰ ।

বিখ্যাত পাঞ্জাৱী গায়ক ডালেৰ মেহেন্দীক গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ । মানৱ সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মেহেন্দীক(Daler Mehndi's 2 year imprisonment sentence) ৷ প্ৰায় 19 বছৰ পূৰ্বে ৰুজু কৰা হৈছিল এই গোচৰ ৷

বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ বিষয়ক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Barshashree Buragohain jailed for sedition)। অসম চৰকাৰ লগতে আৰক্ষীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে । ইয়াৰ মাজতে মানৱাধিকাৰ কৰ্মী আৰু অধিবক্তাসকলেও ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

গোলাঘাট সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় (Golaghat session court order on Barshashree)। অহা 16 জুলাইৰ পৰা অনুস্থিত হ'বলগীয়া স্নাতক দ্বিতীয় ষাণ্মাষিকৰ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব কাৰাবন্দী বৰ্ষাশ্ৰী (Barshashree to attend the exam)। উপযুক্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব পাৰিব বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ।

বৰ্ষাশ্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব পাৰিব ৷ কিন্তু নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব বৰ্ষাশ্ৰী (Barshashree to attend exam) । গোলাঘাট সত্ৰ ন্যায়ধীশৰ আদালতৰ এই ৰায় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাক দেউতাকে দ্বায়িত্ব ল'লে বৰ্ষাশ্ৰীক মুকলি কৰি দিয়া হ’ব বুলি যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে (Barshashree Burhagohain mother reacts on CM comment)৷

‘‘যদিহে বৰ্ষাশ্ৰীৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে যে জেলৰ পৰা ওলাই যুৱতী গৰাকীয়ে আলফাত যোগদান নকৰে; তেতিয়াহলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাইক তৎকালে মুক্তি দিয়া হ’ব (Barshashree in Jail) । ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীৰ লগত নিতৌ কথা পাতি যুৱতী গৰাকীৰ আলফাত যোগদান কৰিব খোজা সিদ্ধান্তক সলনি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ৷’’ - হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ মুন্নাভাইৰূপী চিকিৎসকজনে চাউলখোৱাত চেম্বাৰ খুলি ৰোগীক কৰিছিল চিকিৎসা ৷ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা চিকিৎসকগৰাকী(Fraud Doctor arrested in Dibrugarh) ৷

প্ৰতিটো গৰমৰ দিনে জলাকলা খুৱাই আহিছে ৰাজ্যবাসীক । সমান্তৰালভাৱে উৎকত গৰমে দহিছে হোজাইবাসীক ৷ বৰ্ধিত গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হোজাইত চাহিদা বাঢ়িছে নেমু পানীৰ(Demand for Lemonade has increased in Hojai) ৷

নির্মাণ শ্রমিকৰ কল্যাণৰ ধন নিৰ্মাণ শ্রমিক কল্যাণৰ হকে খৰচ কৰা, বানত ক্ষতিগ্রস্ত নির্মাণ শ্রমিকলৈ ৫০০০ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্রদান কৰা আদি বিভিন্ন দাবীৰে মহানগৰীত সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ(All Assam Construction Workers Union protest in Guwahati) ৷

এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ নেতাৰ মানহানিকৰ মন্তব্যৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে বিজেপিয়ে ওড়িশা, ঝাৰখণ্ড আৰু অন্যান্য জনজাতীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চল(BJP Protest against congress leader defamatory comment on Draupadi Murmu)।