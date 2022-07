কাছাৰৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লীক কামৰূপৰ উপায়ুক্ত হিচাপে বদলি । কাছাৰৰ উপায়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে হাইলাকান্দিৰ উপায়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাক । কামৰূপৰ উপায়ুক্ত কৈলাস কাৰ্তিকক পি এইচ ইৰ অতিৰিক্ত সচিব পদলৈ বদলি (Reshuffle of DCs in Assam)।

এক মিনিটত 1200 গছপুলি ৰোপণেৰে অভিলেখ গঢ়িলে ৰাইজে (Record setting with 1200 saplings planted in a minute) ৷ ৰাজ্যখনক সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পৰিৱেশ সজাগতা সন্দৰ্ভত আঁচনি হাতত লৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এম জি এনৰেগা আঁ‌চনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষি বিভাগটোৰ উন্নয়ণৰ হকে চোম, চন্দন আৰু অগৰু গছপুলি ৰোপনৰ কাৰ্যসূচী হতত লৈছে ৷

বোকাখাতৰ বৰজুৰিত অঘটন । চলন্ত অৱস্থাত দাওদাওকৈ জ্বলিল এখন বিলাসী বাহন (vehicle burn on road in Bokakhat) ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য় মতে AS 05 H 6000 নম্বৰৰ তীব্ৰ বেগী বাহনখনে উক্ত ঠাইডোখৰ পোৱাৰ লগে লগে দাওদাওকৈ জ্বলি উঠে । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে বাহনখনত তিনিজন লোক আছিল ৷ অৱশ্য়ে লোক তিনিজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।

নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু (Education Minister Ranoj Pegu at appointment ceremony)। অসমত নিকাকৈ শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা ধাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৃষ্টি কৰিলে । আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰত ভাল খবৰ আহিব । এতিয়াৰে পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল ব’ৰ্ডত উপস্থিত থাকিব লাগিব । বিদ্যালয় সমূহ একত্ৰিকৰণ হ’বই ।

অসমত বান-প্রাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যু ৬৫ টি শিশুৰ । চলিত বৰ্ষত বান আৰু ভূমিস্খলনত শিশুকে ধৰি ১৯২ গৰাকীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ ( Massive lost in natural calamity of Assam)। তথ্য় অনুসৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ৩৭ গৰাকী । এইবাৰৰ বানে ভাঙি নিলে ৰাজ্যৰ ১৮৭টা মথাউৰি । ১৯৩ খন দলং ভাঙি নিয়াৰ বিপৰীতে ৩,৬১১ টা পথত সৃষ্টি কৰে খহনীয়াৰ । বানত ২৬৮১টা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ ক্ষয়-ক্ষতি হোৱাৰ লগতে শতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান ধ্বংস হয় ।

অসহনীয় গৰমত সঘন লোডশ্বেডিঙত অতিষ্ঠ জনসাধাৰণ(Frequently load shedding in Assam)। গ্রামাঞ্চলত সঘনাই বিদ্যুতৰ লুকাভাকু । ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ কৰ্তন । দৈনিক ৩০০-৪০০ মেগাৱাট পর্যন্ত বিদ্যুতৰ ঘাটি । ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ সঘন লোডশ্বেডিং । বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে আন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্রীয় প্রকল্পসমূহৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল অসম ।

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে শিবিৰ (Uddhav Thackeray came in limelight before presidential election) । শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটে আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সমৰ্থনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Shiv Sena supporting Presidential candidate Draupadi Murmu) । কিন্তু বিৰোধী জোঁটৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহা থকা সত্ত্বেও বিজেপিবিৰোধী সদ্য প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে গোটে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক কিয় সমৰ্থনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ?

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ দ্বাৰা শিয়ালদাহ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ উদ্বোধনৰ বাবে মেট্ৰ' ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা আমন্ত্ৰণ পত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নাম অতিথি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাক লৈ টিএমচি আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ বাকযুদ্ধ ৷

বিগত কেইদিনত নিতৌ কৰিমগঞ্জ জিলাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Drugs seized in Karimganj)৷ মঙলবাৰে বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৩৮ টা ফেঞ্চিডাইল ভৰ্তি কাৰ্টন (Karimganj police seized phensedyl)৷ বিস্কুটৰ কাৰ্টনৰ মাজত লুকুৱাই এখন ট্ৰাক যোগে গুৱাহাটী অভিমুখে লৈ যোৱা হৈছিল ফেঞ্চিডাইলখিনি ৷

তিতাবৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ ৰূপ (Japanese encephalitis and Dengue menace at Titabar) ৷ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অঞ্চলটোত 5 মহীয়া শিশুসহ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় (2 dead in Titabar ) ৷