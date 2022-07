কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত মাইবং মহকুমাৰ অধীনত থকা খেপৰে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকসহ 9 গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীক(MBBS Doctor Including 9 Health Workers Suspended) চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে ডিমা হাছাও জিলাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগে ৷ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা উল্লেখ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৷

এইবাৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ৷ ভুৱা হোৱাটছএপ একাউণ্ট খুলি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামত ধন দাবী(Minister Bimal Bora fake Whatsapp account) । উক্ত একাণ্টৰ জৰিয়তে ভিন্নজনৰ পৰা বিচাৰিছে ধন ৷

আঘোণত সোণগুটি চপাবলৈ এতিয়া পথাৰত ব্যস্ত এতিয়া কৃষক । পথাৰত বোকা-পানীৰে লুতুৰি-পুতুৰি কৃষক-ৰোৱনী ৷ ৰ'দ-বৰষুণ নেওচি নাচি-বাগি গীত গাই কঠীয়া ৰোৱাত ব্যস্ত এওঁলোক (Na Bhui festival in Assam) ৷

সোমবাৰে প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰতিবেদনত (report by United Nations) কোৱা হৈছে যে ভাৰতে অহা বছৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হিচাপে চীনক অতিক্ৰম কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (India projected to surpass China population next year) । প্ৰতিবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰৰ মাজভাগলৈ বিশ্বৰ জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (world population forecast eight billion in 2022) ।

লখিমপুৰ জিলাৰ চুতীয়া কাঁড়ী গাঁৱৰ দেৱজ্যোতি শইকীয়া নামৰ যুৱকজন যোৱা 7 জুলাইত ৰেলেৰে ৰাওনা হৈছিল হায়দৰাবাদ অভিমুখে (Lakhimpur youth missing in Maldah) ৷ কিন্তু মালদহ ষ্টেচনত হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰা দেৱজ্যোতিৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো শুংসূত্ৰ লাভ কৰা হোৱা নাই ৷

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই জনায় যে ১৩ জুলাইৰ দিনৰ ১ বজাত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত যশোৱন্ত সিনহাই অৱতৰণ কৰিব । যশোৱন্ত সিনহাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিয়লি প্রায় ৩.৩০ বজাত পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ উদ্যোগত হ'বলগীয়া এখন সভাতো অংশগ্রহণ কৰিব । তাৰ পিছত যশোৱন্ত সিনহাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ভৱিষ্যতে ১৯৫০ চনৰ অসমৰ বৰভূঁইকপৰ পুনৰাবৃত্তিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ (North-east likely to repeat 1950 Assam Earthquake) কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনস্থিত ৱাডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হিমালয়ান জিঅ'লজীৰ এটা বিজ্ঞানীৰ দলে (scientists from wadia institute of Himalayan zoology in Dehradun) ।

পলাতক ব্যৱসায়ী বিজয় মালিয়াক পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ(Vijay Mallya sent to jail) । আদালত অৱমাননা কৰাৰ গোচৰত মালিয়াক চাৰি মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিতৰ নেতৃত্বৰ বিচাৰপীঠে(Mallya sentenced to four months in jail for contempt of court) ।

অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা সকলে সোমবাৰে দেশজুৰি দাবী দিৱস পালন কৰে (Anganwari workers helper protest in Guwahati)। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি সোমবাৰে ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অংগনৱাড়ী কৰ্মী- সহায়িকাই ।

মধ্য প্ৰদেশৰ মোৰেনা জিলাত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা( pathetic incident at Morenaof Madhya Pradesh)। আঠ বছৰীয়া শিশু এটিয়ে তেওঁৰ সৰু ভ্ৰাতৃৰ মৃতদেহ কোলাত লৈ ৰাস্তাৰ কাষত ঘন্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকিব লগীয়া হোৱা এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰ কপাঁই তুলিছে ।