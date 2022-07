উত্তৰ-পূৱ চলচ্চিত্ৰ আৰু ভিডিঅ' কলা-কুশলী সন্থা চমুকৈ নেফটাই আয়োজন কৰিছে প্ৰতিযোগিতামূলক চুটি ছবি মহোৎসৱৰ (1st NEFVTA Short Film Festival 2022)। অহা ৪ ডিচেম্বৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ । চুটি ছবিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰতিযোগীয়ে www.nefvta.in ৱেবচাইটৰ জৰিয়তে ভাগ ল'ব পাৰিব । দুটা শিতানত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতা । নিৰ্বাচিত ৪০ খন চুটি ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।

ডিব্ৰুগড়ৰ পশুপ্ৰেমী বিনীত বাগাৰিয়াই আত্মহত্যাৰ পথ বাচি লোৱাৰ পাচতে আৰক্ষীক দোষাৰোপ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই (Victims father, Vinit Bagaria, blamed police) ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি বিনীত বাগাৰিয়াক কেইবাজনো লোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ সবিশেষ প্ৰমাণ সহকাৰে আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাচতো গুৰুত্ব নিদিলে আৰক্ষীয়ে ৷ পৰিণতিত আত্মহত্যাৰ পথ বাচি ল’লে যুৱকজনে ৷

জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজ’ আবে আততায়ীৰ গুলীত মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Modis Dear Friend Shinzo Abe Dies) । তেওঁৰ কাৰ্যকালত ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক আগবাঢ়ি যোৱা বুলি আবেক কৃতিত্ব প্ৰদান কৰি পূৰ্বৰ অনুষ্ঠানবোৰত মোডীৰ সৈতেও সাক্ষাতৰ স্মৃতিও ৰোমন্থন কৰে ।

CBI য়ে তদন্ত কৰিব জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ (JK admin orders CBI probe in police sub inspectors) ৷ অভিযোগ অনুসৰি, আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত (JKP Sub Inspector recruitment) সংঘটিত হৈছিল বিসংগতি ৷ যাৰ বাবে এই বিসংগতিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল জম্মু-কাশ্মীৰৰ এলজি মনোজ সিনহাই ৷

কান্ধত শৱদেহ লৈ বোকাখাতৰ ৰাজপথত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (Gaurav Gogoi in protest)। কিন্তু কাৰ শৱদেহ ল'লে সাংসদ জনে ? বোকাখাতৰ ৰাজপথত সাঙীত এটা মৃতদেহ লৈ আগবাঢ়িছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ।

ৰাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়াৰীয়ে একনাথ শিণ্ডেক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছে থাকৰেয়ে (Thakre moved Supreme Court against Governor descision) । দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ বাবে ১১ জুলাইত আবেদনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে (Supreme Court agreed to hear on July 11) ।

ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ জৰুৰী নিৰ্দেশনা (Assam government issues order on Kurbani)। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ঈদৰ সময়ত গৰু, উট আৰু অন্যান্য জন্তুৰ অবৈধ হত্যা তথা কোৰবানী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ (Ban of Kurbani in Eid Ul Adha)। ঈদৰ নামত পশু পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ।

পবিত্ৰ ঈদ ঊদ জোহাক (Eid al Adha in 2022) লৈ মজিদ সমিতি আৰু মৰাণৰ প্ৰশাসনৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৷ গো আইন মানি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ঈদ ঊদ জোহা (Eid ul Adha in Assam) ৷

ডিব্ৰুগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । পশুপ্ৰেমী হিচাপে পৰিচিত এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰিলে (Dibrugarh youth commits suicide)। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে এটা ভিডিঅ'ত আত্মহত্যাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰিলে যুৱকজনে । আচলতে কিহৰ বাবে চৰম পথ বাছি ল'লে যুৱকজনে ?

কোৱার্টাৰ ফাইনেলত অসহ্য যন্ত্রণা লৈয়ে খেলিছিল নাডালে (Nadal played in quarterfinals with unbearable pain) । টেইলৰ ফ্রিৎজৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ ছেটৰ যুঁজত শেষৰ ফালে নিজকে টানিব পৰা নাছিল । সমস্যা হৈছিল ছার্ভিচ কৰোঁতে । মেডিকেল টাইম-আউট ল'বলগা হয় । তথাপিও কিন্তু আশা এৰা নাছিল । তেনেদৰেই খেলি মেচত জয়লাভো কৰে । কিন্তু ছেমি ফাইনেলত খেলিব পৰা শাৰীৰিক অৱস্থা তেওঁৰ নাই বুলি পিছত জানিব পৰা গৈছে (Rafael Nadal physical condition not good to play semi finals) ।