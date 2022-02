স্বচ্ছ ভাৰত মিছন প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৷ ২০১৪ চনতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী নেতৃত্বাধীন বি জে পি চৰকাৰে কেন্দ্ৰত শাসন ক্ষমতা দখল কৰাৰ পাচতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বা স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ প্ৰকল্প (Swachh Bharat Mission project in Assam) । কিন্তু 2014 ৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈকে এক সু-দীৰ্ঘ সময়চোৱাত এই অভিলাসী প্ৰকল্পৰ কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত নহ’ল ৰাজ্য তথা দেশত ৷

পৱন বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ । কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট নগাৱঁৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ (Anand Mishra expresses satisfaction with investigation report) । ২২ জানুৱাৰীত সংঘটিত কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ (Kirtikamal Bora encounter case) আৰক্ষীৰ ভুল আছিল বুলি তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱাত আৰক্ষীৰ ভুল মানি লৈছে আনন্দ মিশ্ৰই ।

পুনৰ আক্ৰমণৰ বলি ৰাজ্যৰ সাংবাদিক । চিৰাং জিলাত আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে এগৰাকী সাংবাদিকক (Journalist attacked in Chirang)। এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । বিভিন্ন সাংবাদিক সংস্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দোষী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।

সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰপেটা জিলাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (ten new schemes to develop barpeta) ৷ মঙলবাৰে বৰপেটাৰোড চহৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০টাকৈ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

গোলাঘাট জিলাৰ বাবে এক সুখবৰ । জিলাখনত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়লৈ বিশেষ স্বীকৃতি । উত্তৰ-পূৱৰ শ্ৰেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ তালিকাত স্থান পালে ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ে । ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিলে NAACৰ মূল্যায়নত A+ গ্ৰেড (Furkating College gets A plus grade in NAAC assessment)।

পানীৰ পাইপেৰে ওলোৱা একুৰা জুইক লৈ সম্প্ৰতি আতংকিত হৈ আছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ ৰঙতি গাঁৱৰ বাসিন্দা(Fire emulates from water pipe) । ৰঙতিৰ ৰূপম বুঢ়াগোহাঁইৰ ঘৰত পানী মটৰৰ বাবে এটা ৫০ ফুট গভীৰ গাঁত খান্দি পাইপ বঢ়াওতেই পাইপৰ ভিতৰত গেছৰ দৰে বাষ্প নিগৰি দপদপ কৈ জ্বলি উঠে এই জুইকুৰা ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত পুনৰ উজলিল আন এগৰাকী অসম কন্যা (assam girl won international beauty contest title) ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠিত এটা ফেশ্বন শ্ব'ত অংশ লৈ বিজয়ী মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল প্ৰিয়ংকা ৷

পি এন আৰ ডিৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ সপ্তাহজোৰা আন্দোলনৰ পিছত এইবাৰ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে কৰ্ম বিৰতি ঘোষণা কৰিলে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানত কৰ্মৰত জীৱিকা সখীসকলে (Indefinite Break Declaration of Rural Livelihood Sakhi)। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো কৰ্মবিৰতি আৰম্ভ কৰিলে প্ৰায় দুশগৰাকী গ্ৰাম্য জীৱিকা সখীয়ে ।

দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বিষয়টোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চূড়ান্ত মোহৰ মৰাৰ কথা আছিল (border dispute between assam meghalaya) ৷ কিন্তু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত অমিত শ্বাহৰ সৈতে মিটিঙত নবহিলগৈ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ৷

অহা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ১০ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হ'ব চাউলখোৱা মহোৎসৱ (Saulkhowa Festival to be held in Barpeta)৷ বৰপেটা চহৰৰ মাজৰে বৈ যোৱা চাউলখোৱা নৈৰ পাৰত আপৰাইজিং য়ুথচ্ হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন(Uprising Youths Health Organization) নামৰ সংস্থাটোৱে চাউলখোৱা মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে ৷