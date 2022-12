Assam secretariat water supply: অসম সচিবালয়ৰ পানীৰ খৰচ দিব লাগিব জনতাই

অসম সচিবালয়ত খোৱা পানীৰ বাবে একুৱাগাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও 5 টা কোম্পানীৰ পৰা উৎপাদিত খোৱাপানীৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে ৷ এবছৰীয়া চুক্তি কৰি তাৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ’ব ঠিকা ৷ সচিবালয়ত লাগে 20 লিটাৰৰ 324 টা জাৰ, 500 মিলি লিটাৰৰ 19008 টা বটল আৰু 250 মিলি লিটাৰৰ 17568 টা বটল ৷ আনহাতে নিবিদা দাখিলৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 17 ডিচেম্বৰ ৷

PMGKAY scam : প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন যোজনাত সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত ৮ জনক আটক

মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে (PMGKAY scam in Marigaon)। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে । মৈৰাবাৰীৰ লোচনাবৰি সমবায় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে (Marigaon DC reacts over PMGKAY scam)।

DU Ragging Update: বাৰে বাৰে ৰেগিঙত জড়িত নহয় বুলি দাবী ৰাহুল চেত্ৰীৰ

‘‘মই ৰেগিঙকাণ্ডৰে জড়িত নাছিলোঁ’’, আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰাই এই মন্তব্য ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিঙকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল চেত্ৰীৰ(Prime accused of DU ragging) ৷ আজি পুৱাৰ ভাগত লেখাপানী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই ৰাহুল চেত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষীয়ে (Rahul Chetry arrested) ৷

Nizam Hyderabad property sealed : হায়দৰাবাদৰ নিজামৰ ২৫০ কোটি টকীয়া সম্পত্তি ছীল

জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে হায়দৰাবাদৰ মহাবালেশ্বৰৰ নিজামৰ ২৫০ কোটি টকাৰ বিতৰ্কিত সম্পত্তি দেওবাৰে চৰকাৰে ছীল কৰিলে (Maharashtra government sealed Nizam property) । দেওবাৰে এক অভিযান চলায় মূল বাংলো আৰু চাৰিওফালৰ কৰ্মচাৰী কোৱাৰ্টাৰবোৰ প্ৰশাসনে ছীল কৰে । মহাবালেশ্বৰৰ তহচিলদাৰ সুষমা চৌধুৰী পাটিলৰ নেতৃত্বত এই অভিযানটো চলোৱা হৈছিল ।

Fire in Guwahati : মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

মহানগৰীত অঘটন ৷ সোমবাৰে দিনৰ ভাগত মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । বশিষ্ঠৰ অমৃত নগৰ নেপালী বষ্টিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডটো (Fire breaks out in Guwahati) । এই অগ্নিকাণ্ড জাহ যায় বহুকেইটা ঘৰৰ লগতে লক্ষ্যাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি (Fire in Guwahati) । অৱশ্যে বৰ্তমনলৈকে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

Wild Elephant terror : বন্যহস্তীয়ে নিদ্ৰা হৰিছে কৃষকৰ

ৰাজ্যত আব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant Conflict in Assam) ৷ বন্যহস্তীৰ ত্ৰাসে নিদ্ৰা হৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ (Wild Elephant terror) ৷ এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ধাননি পথাৰৰ সোণোৱালী ধান খাই তহিলং কৰিলে এজাক বন্যহস্তীয়ে ৷ ফলত নিজৰ খেতিডৰাৰ পৰা এমুঠি ধান চপাব নোৱাৰি শোকত ভাগি পৰিছে মৰঙিৰ কৃষকসকল ৷

Gujarat Congress MLA attacked: গুজৰাটত কংগ্ৰেছ বিধায়কক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ

গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী হিংসা (Gujrat election violence) ৷ গুজৰাটৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত দান্তা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কান্তি খাৰাদিক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ (Congress MLA attacked) ৷ এই আক্ৰমণেৰে বিজেপিৰ লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভাগদাম সমষ্টিৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীৰ ৷

Hansika Motwani Wedding : যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিলে হান্সিকা মোটৱানী-সোহেল খাতুৰিয়াই

দক্ষিণ আৰু বলীউডৰ চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী হান্সিকা মোটৱানী বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ’ল প্ৰেমিক সোহেল খাতুৰিয়াৰ সৈতে ৷ এতিয়া তেওঁলোকৰ বিয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমখন ফটো (Hansika Motwani Wedding Pics)।

FIFA World Cup 2022: কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ইংলেণ্ড-ফ্ৰান্স

ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অহা দেওবাৰে মুখামুখি হ’ব ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্স (FIFA World Cup quarter final)৷ নিশা 12.30 মিনিটত দুয়োটা দলৰ মাজত হ’ব এই খেলখন ৷

ULFA(I) Press Release: আলফা(স্বা:)ৰ সদস্য যুগল শৰ্মা ওৰফে প্ৰাইভেট দীপক অসমৰ মৃত্যু

আলফা(স্বা:)ৰ সদস্য যুগল শৰ্মা ওৰফে প্ৰাইভেট দীপক অসমৰ মৃত্যু(ULFA I member) ৷ আলফা(স্বা:)ৰ 86নং গোটৰ নবাগত সদস্য আছিল যুগল শৰ্মা ওৰফে প্ৰাইভেট দীপক অসম ৷ যোৱা কিছু দিন ধৰি একাধিক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল প্ৰাইভেট দীপক অসম ৷