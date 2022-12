Mysterious death Guwahati : ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ

গুৱাহাটী মহানগৰীত অঘটন ৷ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ এটা বাসগৃহৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ (Mother and Daughter commit Suicide in Guwahati) । স্বামীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱৰাৰ বাবে অত্মহত্যাৰ পথ বাচি লোৱাৰ অভিযোগ ৷

Municipal water supply system: অচিৰেই বন্ধ হ’ব পৌৰ নিগমৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু এলেকাত থকা পৌৰ নিগমৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা আওপুৰণি হৈ পৰাৰ লগতে সঘনাই হৈ পৰে বিকল ৷ যাৰ ফলত জনসাধাৰণে ভোগ কৰি অহা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য গুৱাহাটী জল ব’ৰ্ডে অচিৰেই বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইসমূহ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা ৷

Commando Traning: উগ্ৰপন্থীক ৰুধিবলৈ আহি আছে অসম আৰক্ষীৰ নতুন কমাণ্ডো বাহিনী

উগ্ৰপন্থীক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম আৰক্ষীত শেহতীয়াভাৱে সংযোজিত হৈছে কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এটা বিশেষ বাহিনী(DGP Bhaskar Jyoti Mahanta ) । প্ৰায় ৩০০০ জোৱানেৰে সমৃদ্ধ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন বাহিনীক প্ৰশিক্ষণ দিব ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে(Police training under Indian Army) । অসম আৰক্ষীৰ এই বিশেষ বাহিনীটোক আজিৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে । আজি নাৰেঙ্গী সেনা শিবিৰত আয়োজন কৰা অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো ট্ৰেইনিঙৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই(DGP Assam inaugurates police training ) এই কমাণ্ডো বেটেলিয়ান সম্পূৰ্ণ পৃথক হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

Sidhu Moosewala murder: সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড গোল্ডি ব্ৰাৰক আটক

সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত গেংষ্টাৰ গোল্ডি ব্ৰাৰক আটক কৰি ৰখা হৈছে আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াত (Gangster Goldy Brar Detained In California)। সূত্ৰ অনুসৰি ২০ নৱেম্বৰ বা তাৰ আগতে গোল্ডীক আটক কৰা হৈছিল ৷

Evil of child marriage: পিতৃৰ অজ্ঞাতে মাতৃয়ে পুত্ৰ-কন্যাৰ বাল্য বিবাহ সমাপন কৰাৰ অভিযোগ

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ অহতাত পিতৃৰ অজ্ঞাতে মাতৃয়ে সমাপন কৰিলে পুত্ৰ-কন্যাৰ বাল্য বিবাহ (Child Marriage Incident at Mukalmua)। কৰ্মসূত্ৰে পিতৃ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকা সুযোগ লৈয়ে অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে সমাপন কৰে পুত্ৰ-কন্যাৰ বাল্য-বিবাহ ৷ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাচতে সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

Asom Divas 2022 : অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চুকাফাক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ

১২২৮ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত (১৬ আঘোণ) চাওলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সৌমাৰপীঠত ভৰি থোৱাৰ ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ মানসেৰে চৈখোৱাৰ ভীমকান্ত বুঢ়াগোঁহাই নামৰ এজন লোকে ১৯৭২ চনতে হাতত লৈছিল এক প্ৰচেষ্টা (Sao Lung Sukapha) । তাৰেই ফলশ্ৰুতিত পৰৱৰ্তী সময়ত চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱসৰ আৰম্ভণি (Asom divas 2022) ।

HS Examination 2023: ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা

পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ শিক্ষা সংসদে হাতত লৈছে কেইবাটাও নতুন পদক্ষেপ (HS Examination 2023)। এইবাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানে নিজাববীয়াকৈ নাপাব কোনোধৰণৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিখন জিলাত শিক্ষা সংসদে আৰম্ভ কৰিছে চৰজমিন তদন্ত । ১৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষার্থীয়ে প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব প্রাক-চূড়ান্ত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ।

DGP on ragging: সভ্য সমাজত ৰেগিঙৰ কোনো স্থান নাই; ডিজিপি মহন্ত

ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ’ব অসম আৰক্ষী (Assam police to be more strict against ragging) ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম আৰক্ষীক ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীৰ মন্তব্য ৷

FIFA World Cup 2022: গ্ৰুপ পৰ্যায়তে অন্ত পৰিল বহুকেইটা শক্তিশালী দলৰ বিশ্বকাপৰ যাত্ৰা

ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত 2018 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ পাচত ক্ৰমাগতভাৱে জাৰ্মানীৰ দ্বিতীয়টো পৰাজয় ৷ ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ জাৰ্মানী ৷ হতাশজনকভাৱে গ্ৰুপ E ৰ পইন্ট তালিকাত তৃতীয় স্থানতে থাকে শক্তিশালী দলটো (FIFA 2022 updates) ৷ গ্ৰুপ F ৰ বেলজিয়াম আৰু কানাডাই কালি ফিফাৰ যাত্ৰা সামৰে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত (Belgium in FIFA 2022) ৷

Cirkus trailer: ৰণবীৰ সিঙৰ দ্বৈত চৰিত্ৰৰে দুগুণ হাঁহিৰ খোৰাক লৈ আহি আছে চাৰ্কাছ

মুক্তি পালে বহু চৰ্চিত ছবি ‘চাৰ্কাছ’ৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ সকলোৰে দক্ষতাপূৰ্ণ অভিনয়ৰে ৰোহিত শেট্টীৰ চাৰ্কাছে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী দৰ্শকক হঁহুৱাব বুলি আশা কৰিব পাৰি ৷