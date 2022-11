মহানগৰীত পৰিকল্পিত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত চৰম ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰক্ষীয়ে । যোৱা ছয় বছৰত মহানগৰীত অপৰাধৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । তথ্য মতে ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত মুঠ ১৮,৬৬৬ টা হত্যা, অপহৰণ, ডকাইতি, চুৰি আদি বিভিন্ন অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । তাৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীত মুঠ ৩১,০০৫ টা হত্যা, অপহৰণ, ডকাইতি, চুৰি আদি বিভিন্ন অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Crime statistics in Guwahati)।

গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাত তিনি মহলাৰ পৰা পৰি এগৰাকী বৃদ্ধাই মৃত্যুক সাৱতি ল'বলগীয়া হৈছে (Old women mysterious death at Basistha)৷ বৃদ্ধা গৰাকীৰ বয়স প্ৰায় ৭৫ বছৰ ৷

মৰাণৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালিত আহত পাঁচমহীয়া অন্তঃসত্বা শিক্ষয়িত্ৰী (pregnant teacher attacked by JNV students Moran) । পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পোৱাৰ পাছতে ছাত্ৰই দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক ।

জীৱ শ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ নিকৃষ্ট কৰ্ম (worst actions of best human beings) । নিৰীহ পক্ষী তথা জীৱক নিৰ্দয়ভাৱে হত্যা । যি ঘটনাক গৰিহণা দিবৰ জোখাৰে ভাষাও কম পৰে । হয়, তেনে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে জোনাইত । যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল ব্যথিত হৈ পৰিছে ।

আনাৰস আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অতি উপকাৰী । আনাৰস ভিটামিন B, থাইয়ামিন, ফ’লেট, ব্ৰ’মেলিন, পেণ্ট’থেনিক এচিড, নিয়াচিন আদি পুষ্টিকৰ উপাদানেৰে পৰিপূৰ্ণ । কিন্তু আপুনি জানেনে কেৱল আনাৰসেই নহয়, আনাৰসৰ বাকলিও পুষ্টিকৰ উপাদানে পৰিপূৰ্ণ, যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়(Health Benefits of Pineapple Peel)। জানো আহক আনাৰসৰ বাকলিৰ লাভালাভ আছে...

ইটিভি ভাৰতৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে, যোৱা বছৰ দিল্লী আৰক্ষীক সহবাসৰ সৈতে জড়িত 560 টা হিংসাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে (Violence in live in relationships) । আমোদজনকভাৱে সেই সকলোবোৰ গোচৰতে দেশৰ উত্তৰ-পূৱ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল ভুক্তভোগীসকল । এই ধাৰাক লৈ ইটিভি ভাৰতৰ আগত খেদ প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ আয়ুক্ত ৰবিন হিবুৱে (Exclusive interview with IPS Robin Hibu)৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাছত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে AMCHৰ ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড (After Dibrugarh University, AMCH ragging incident) ৷ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰেগিঙৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰে AMCH ৰ দুজন ছাত্ৰক ৷ ৬ মাহৰ বাবে হোষ্টেল আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ দুই ছাত্ৰক ৷

শীঘ্ৰেই মুক্তি পাব ‘ঈশ্বৰ’ নামেৰে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ৷ বৰ্তমান ছবিখনৰ টীমটো ব্যস্ত প্ৰচাৰ অভিযানত ৷ শেহতীয়াকৈ বৰপেটাত উপস্থিত হৈছে অভিনেতা অতুল পাচনি ৷ সবিশেষ আগলৈ-

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন পোষ্টত সাধাৰণতে দাবী কৰি অহা হৈছে যে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে মুখৰ দাগ নিৰাময় কৰাটো লাভদায়ক । কিন্তু এক গৱষণাত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে, এয়া সম্পূৰ্ণ মিথ্যা ৷ জানো আহক ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ...

অন্ত পৰা বছৰটোত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম সমৰ্থিত দাম ১৯৪০ টকাত ৫,৬৫,২৭৮ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । টাৰ্গেট আছিল ১০,০৩,২০০ মেট্ৰিক টন । ছটা এজেঞ্চিয়ে লক্ষ্যৰ ৫৬.৩৫ শতাংশ ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এইবাৰ ২০৪০ টকা দৰত ভাৰতীয় খাদ্য নিগম আৰু অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগমক ৪ লাখ মেট্ৰিক টনকৈ ধান কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থিত দামত ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে । অসম কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদক ৪ হাজাৰ মেট্টিক টন, 'নাকফ'ক ৫২ হাজাৰ মেট্ৰিক টন, 'নাফেড'ক ১.২২ লাখ মেট্ৰিক টন আৰু এন চি চি এফক ২২ হাজাৰ মেট্ৰিক টকৈ মুঠ ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।