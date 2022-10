শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দলটোৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন নেত্ৰীয়ে যৌন নির্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত (Allegations of sexual harassment ) ৷

দেশবাসীয়ে দেওবাৰ ২ অক্টোবৰৰ দিনা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী (birth anniversary of Mahatma Gandhi) পালন কৰাৰ সময়তে কলকাতাৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কাচবাত অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজন কৰা (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha at Kasba)পূজাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ । অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজিত কৰা দুৰ্গা পূজাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক দুৰ্গাই বধ কৰা অসুৰ (মহিষাসুৰ) হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই এই বিষয়টোক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Bapu as Asura at Kasba in Kolkata)।

শ্বাহে আজি ৰাজৌৰীত এক ৰেলী সম্বোধন কৰি কয় (Amit Shah addressing rally in Rajouri) যে যিসকলে দাবী কৰিছিল যে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল হ'লে তেজৰ নৈ প্ৰবাহিত হ'ব, তেওঁলোকে এতিয়া পৰিসংখ্যাবোৰ চাব লাগে ।

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জম্মু-কাশ্মীৰত উপস্থিত গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Amit Shah at JK)। মঙলবাৰে পুৱাই শ্বাহে বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুখন বৃহৎ ৰেলী সম্বোধন কৰিব ।

গুজৰাটৰ বড়োদৰা জিলাৰ সাৱলী চহৰত ধৰ্মীয় পতাকাক লৈ সংঘাত (Two groups clashed over religious flag) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ ৩৬ জন লোক ৷

আজি মহা নৱমী (Maha Navami 2022) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৈদিক নীতি নিয়ম অনুযায়ী কৰা হৈছে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা (Durga Puja in Assam) ৷ মঙলবাৰে মহা নৱমীৰ দিনা দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জালুকবাৰী সমষ্টিত আয়োজিত দুৰ্গা পূজাসমূহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM visited at North Guwahati Puja mandap)।

শংখ, ঘন্টাৰ মংগলময় ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ আজি মহা অষ্টমী (Maha Ashtami 2022) দিনটোত মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপসমূহতো ভক্ত তথা দৰ্শণাৰ্থীৰ ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান(কাৰাগাৰ) হেমন্ত লোহিয়াক তেখেতৰ বাসভৱনতে হত্যা কৰা হৈছে (Hemant Kumar Lohia found dead) । তেওঁৰ বাসভৱনত থকা ঘৰুৱা সহায়কজনক এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰদান কৰিছে এই তথ্য ।

কিয়োডো নিউজৰ (Kyodo News) উদ্ধৃতিঅনুসৰি, মুখ্য কেবিনেট সচিব হিৰোকাজু মাৎসুনোৱে কয় যে উত্তৰ-পূব জাপান পাৰ হোৱাৰ পিছত মিছাইলটো স্থানীয় সময়মতে পুৱা প্ৰায় ৭.৪৪ বজাত জাপানৰ একচেতীয়া অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে (North Korea fires missile) ।

ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ ছায়েন্সেছৰ (Royal Swedish Academy of Sciences) ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হান্স এলেগ্ৰেনে মঙলবাৰে ষ্টকহোমৰ কাৰোলিন্সকা ইনষ্টিটিউটত (Karolinska Institute in Stockholm) ২০২২ বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰে ।