নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত(Mukunda Kakati Civil Hospital in Nalbari) শোকাৱহ ঘটনা ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে এজন টেকনিচিয়ানে ৷

সমগ্ৰ দেশজুৰি চলিছে PFI ৰ বিৰুদ্ধে NIA আৰু ED ৰ অভিযান (Raids against PFI) ৷ এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma reacts on PFI )।

হেল্থ চিটী হাস্পতালত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে অত্যাধুনিক ৰেডিঅ’থেৰাপী মেচিন (Assam CM inauguration 2nd Radiotherapy Unit at Health City hospital) । অসমত ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰ দুয়োটাই লগলাগি কৰ্কট ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ উদ্যোগত হাস্পতালৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ দৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ।

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিং বেইজিঙত গৃহবন্দী হৈ থকাৰ উৰাবাতৰিয়ে ইণ্টাৰনেটত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা সুব্ৰমনিয়াম স্বামীয়েও টুইট কৰিছে (Chinese president Xi Jinping house arrest rumours)।

আগৰতলাৰ সমীপৰ হাপানিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation in Hapania)। চিপিআই(এম)ৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ । ভাঙি জ্বলাই দিলে প্ৰতিষ্ঠানখন । এই ঘটনাত বিজেপিৰ সমৰ্থক জড়িত থকাৰ অভিযোগ চিপিআই(এম)ৰ নেতা মানিক সৰকাৰৰ ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাহৰণি পথত এজন যুৱকক ৬/৭ জনে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাৰ ৩ মাহ উকলিল। আজিও মুকলি আকাশৰ তলত মুল অভিযুক্ত (Police still unable to arrest main accused of Mob lynching) । ন্যায় বিচাৰি পুত্ৰৰ ফটো বুকুত লৈ DGP লৈ মাকৰ কাতৰ অনুৰোধ ৷

শুকুৰবাৰৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰিছে আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (Inter district football competition organized by AJYCP) ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত বিজয়ী দলটোৱে প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ সোঁৱৰণী বঁটাসহ নগদ ৫০ হাজাৰ টকা আৰু ৰাৰ্ণাচ আপ দলে গকুল চেতিয়া সোঁৱৰণী বঁটাসহ নগদ ৩০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ শীতল যুদ্ধ চলিছে (Cold War between India and Pakistan at UNGA)। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠিল ভাৰতীয় কূতনীতিবিদ মিজিটো ভিনিটো । সীমান্তত সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰিবলৈ পাকিস্তানক সকীয়াই দিলে ভাৰতে ।

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙাত আৰম্ভ হৈছে চিন্তন শিবিৰ (Chintan Sibir held at Kaziranga) । এই শিৱিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ কেবাগৰাকীও উচ্চ পদস্থ বিষয়া ৷

কংগ্ৰেছৰ দিনত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তে আশাকৰ্মীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল (Asha worker appointment)। কিন্তু চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল । বৰ্তমান সেইগৰাকী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীও এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল । কিন্তু আশাকৰ্মীসকলৰ সমস্যা আজিলৈ সমাধান নহ'ল (Asha worker problem)।