নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি প্ৰথমজন অসমীয়াৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিলে এলভিছ আলী হাজৰিকাই (International Swimmer Elvis Ali Hazarika) ৷ ১৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটত নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হ’ল নৰ্থ চেনেল ৷

"উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ কে টি থমাছ, প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ কাৰিয়া মুণ্ডা আৰু ৰতন টাটাই পিএম কেয়াৰ্ছ পুঁজিৰ ট্ৰাষ্টী হিচাপে যোগদান কৰিব (Ratan Tata appointed trustee of PM CARES Fund) ।" অনুষ্ঠানটোৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই কথা প্ৰকাশ ।

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তিৰুমালা ভেঙ্কটেশ্বৰ মন্দিৰকে ধৰি মন্দিৰসমূহ পৰিচালনা কৰা তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমছ ন্যাসক এটা মুছলিম পৰিয়ালৰ কোটি টকাৰ অনুদান (Tamil Nadu Muslim couple donates for TTD)। মঙলবাৰে পৰিয়ালটোৱে ১.০২ কোটি টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে । পৰিয়ালটোক প্ৰশংসা কৰিছে বিভিন্নজনে ।

মঙলবাৰে নিশা তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীৱ নেওগৰ নেতৃত্বত উপ-পৰিদৰ্শক সীমান্ত বৰ্মনসহ আৰক্ষীৰ এটি দলে গেলাবিল গাঁৱত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । অভিযানকালত ২১০ টা অবৈধভাবে মজুত কৰি ৰখা নিচাজাতীয় ঔষধৰ বটল জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Tarabari police of Barpeta seized drugs) ।

সুৰাৰ নিচাত পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলালে পাষাণ স্বামীয়ে (Husband tries to kill wife)৷ ৰেজিনাই চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওচৰ চুবুৰীয়া লোক উপস্থিত হৈ পাষাণ স্বামীৰ হাতৰ পৰা কোনোমতে ৰেজিনাক ৰক্ষা কৰে ৷ হাবুলৰ এই কাণ্ড দেখি স্থানীয় লোকে হাবুলক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে(Police arrested accused husband) ৷

শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে মঙলবাৰৰ দিনটোত ভিক্টৰ দাসক নিলম্বন কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে (Victor Das suspended)৷ চৰকাৰী শিক্ষক হৈ থকাৰ পাছতো ব্যক্তিগতভাৱে কোচিং চলাই থকাৰ অভিযোগ তুলি শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল ভিক্টৰ দাসক (Allegation against Victor Das) ৷

অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে (Self defence training in School) । তাৰ অংশস্বৰূপে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বুধবাৰে জামুগুৰিহাটৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান জামুগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰায় ১৫০ গৰাকী ছাত্ৰীক আত্মৰক্ষাৰ প্ৰাথমিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে (Self defence training in Jamugurihat HS School)। জিলাখনৰ জামুগুৰিহাটৰ অন্তৰ্গত কুসুমটোলাস্থিত দ্বাদশ অসম আৰক্ষীৰ বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা অষ্টম, নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ।

বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চীনে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । স্থল সীমান্তৰ উপৰিও জল ক্ষেত্ৰত চীন চৰম ভাবুকি হিচাপে থিয় দিছে (China remains a formidable challenger)। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতৰ নৌসেনা প্ৰধান এডমিৰেল আৰ হৰি কুমাৰৰ ।

কঠিয়াতলী শিক্ষা খণ্ডৰ বকুলগুৰি মোক্তাৱ বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক এগৰাকী এবছৰেই কৰ্তব্য়ত অনুপস্থিত(Teacher absent at Bakulguri Moktab School)। শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৷ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষোভ উজাৰিলে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে ৷

অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদক (Assam Arunachal Pradesh border dispute) লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে আম আদমী পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । আপৰ নেতা হেমন্ত ফুকনে অভিযোগ কৰা মতে অসমৰ মন্ত্ৰীৰ অদক্ষতাৰ বাবে অসমে বহু ভূমি হেৰুৱাইছে ।