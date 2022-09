অসমৰ পৰা নিয়া জয়মালা নামৰ হাতীটোক তামিলনাডুত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হোৱাত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া (Elephant Jaymala brutally tortured in Tamilnadu) । হাতীটো ঘূৰ‍াই অনাৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । শুকুৰবাৰে তামিলনাডুলৈ যাব বন বিভাগৰ দল (Assam Forest team will move to Tamil Nadu) । ঘূৰাই আনিব আন আঠটা হাতীও ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত(Man Elephant Conflict in Assam)৷ নিতৌ হাতীৰ আক্ৰমণত কোনোবা নহয় কোনোবা এখন জিলাত এজন লোকে হ'লেও প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । বন্যহস্তীয়ে ক'ৰবাত যদি ঘৰ ভাঙিছে, আন ক'ৰবাত আকৌ খেতিপথাৰত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । খেতিপথাৰ তহিলং কৰাত খেতিয়কে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰো সৃষ্টি হৈছে । হাতীয়ে বিধ্বস্ত কৰা ভগা পঁজাটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে হেজাৰ হেজাৰ লোকে । আন জিলাৰ লগতে গোলাঘাটতো(Man Elephant Conflict in Golaghat)হাতী-মানুহৰ সংঘাতে জটিলৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।

বাৰ্লিনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া IFA 2022ৰ পূৰ্বে চেমচাং ইলেক্ট্ৰনিক্সে মুকলি কৰিলে Samsungৰ নতুন গেমিং মনিটৰ ৷ Odyssey OLED G8 (G85SB) যিয়ে ইয়াৰ অডিচি লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ।

শেহতীয়া কেবিনেট বৈঠকত অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলৰ কাম-কাজ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা । কামৰ খতিয়ান ল'লে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । একাংশ অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা ধৰণে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই । সলনি হ'ব দায়িত্ব। অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচা (Nandita Garlosa)।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Dr Himanta Biswa Sarma)কেইমাহমান পূৰ্বে সাংসদ,ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কক নিজ নিজ সমষ্টিৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি উক্ত কেন্দ্ৰসমূহ কেনেদৰে পৰিচালিত হৈছে তাৰ বুজ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । তাৰ পিছতো কামৰূপ জিলাৰ জৰাজীৰ্ণ এটা অংগনৱাড়ী (Dilapidated Anganwadi Centre Baihata chariali)কেন্দ্ৰটোই ৰাইজৰ চকু কপালত তুলিছে ।

তেজপুৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘোষণা,'অসমত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপক লৈ চৰকাৰৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে ।' তথ্যৰ ভিত্তিত চৰকাৰে মাদ্ৰাছাসমূহ নিস্ক্ৰিয় কৰাৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে (Jayanta Malla Baruah on Jihadi activities)। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ আলফালৈ গমন সম্পৰ্কেও প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীৰ । পুৱাই তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন মন্ত্ৰী বৰুৱাৰ ।

এনচিপিচিআৰে অনুৰোধ কৰে যে ইয়াৰ এটা তদন্ত কৰা উচিত আৰু ই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় যাতে প্ৰকাশ কৰা নহয় (NCPCR requested an inquiry)।

নুনমাটি শোধনাগাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ চলি থকা বুলি মনিকা আনন্দ নামৰ এটা ভুৱা একাউণ্ট খুলি ই-মেইলৰ পৰা ভাৰতীয় তেল নিগমৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ এখন অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ঝাই (False email by Birendra Jha) । ভুৱা ই-মেইল প্ৰেৰণৰ অভিযোগত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ চৌহদৰ পৰা মহাপ্ৰৱন্ধক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঝাক গ্রেপ্তাৰ কৰে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে ৫ লাখ মেট্রিক টন ধান(Record of paddy procurement in Assam)। ৰাজ্যৰ ৪৩ হাজাৰ কৃষক পৰিয়ালে কুইণ্টলে প্রতি ১৯৪০ টকা দামত লাভ কৰিলে মুঠ ৯৭২ কোটি টকা । লক্ষ্যত উপনীত নহ'লেও ৰাজ্য চৰকাৰে ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্রত সৃষ্টি কৰিলে অভিলেখ ।

31 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি কাৰ্যকাল অন্ত পৰে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাৰ (Assam chief secretary IAS Jishnu Baruah)৷ তেওঁৰ স্থলাভিসিক্ত কৰা হয় পৱন বৰঠাকুৰক ৷ 1989 বেটচৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ আই এ এছ বিষয়া পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ৷