বৰ্তমানলৈকে বৰপেটাত আটকাধীন ১১ টা জেহাদীৰ ভিতৰত ৮ টাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (Jihadi arrested in Barpeta) ৷ বাকী ৩ টা সন্দেহযুক্ত জেহাদীক সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷ ৮ জেহাদীক বৰপেটা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে ৯ দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ বাংলাদেশৰ আনছাৰুলাহ বাংলা টীম আৰু AQIS সৈতে জড়িত আছে ধৃত ৮ জেহাদী (Bangladeshi Jihadi in Assam) ৷

গুৱাহাটীৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM inaugurates Pension Service Centre in Guwahati)। পেঞ্চনাৰসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাত এই সেৱা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই সেৱাৰ দ্বাৰা পেঞ্চন লাভৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াৰে পৰা অধিক সৰলীকৃত হ'ব । কেন্দ্ৰৰ যোগেদি বেংকলৈ নোযোৱাকৈ জীৱন প্ৰমাণ পত্র দিব পৰা যাব । ২ অক্টোবৰৰ পৰা অসম সচিবালয় সম্পূৰ্ণৰূপে পেপাৰমুক্ত হৈ পৰিব । সকলো কাম অনলাইন ব্যৱস্থাৰে হ'ব ।

খোৱাঙত ঘোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতে-লোটে ধৰা পৰে খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া (Khowang Block primary education officer caught taking bribe) । উল্লেখ্য, ইয়াকে লৈ আজি চৰকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এইটো দ্বিতীয়টো ব্যৱস্থা ।

২০২২ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আহ্বায়ক হৈছে ভাৰত (G20 summit in India)। দিল্লীৰ উপৰি এই সন্মিলনখন দেশৰ প্ৰায় ৪৫ খন নগৰ মহানগৰতো সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । গুৱাহাটীক এই সন্মিলনৰ এক অন্যতম স্থান কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে শিৱসাগৰত উদ্বোধন কৰিলে কৃতজ্ঞতা পেঞ্চন কেন্দ্ৰ(Kritagyata pension centre)৷ চৰকাৰী সেৱাসমূহ বাধাহীনভাৱে লাভ কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূণ্য সহনশীল নীতি ঘোষণা কৰাৰ পাছতো একাংশ বিষয়াই যেন কেৰেপেই কৰা নাই(Assam government zero tolerance in corruption) । কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে চলিয়ে আছে উৎকোচ লোৱা ঘটনা । এইবাৰ সুৰাৰ বিপনীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰা ধন লৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল মৰিগাঁও আৱকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষক বৰষা বৰা বৰদলৈ(CM vigilance arrested Morigaon excise superintendent) ।

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিতৰ্কই এতিয়াও লগ এৰা নাই কংগ্ৰেছক ৷ ক্ৰছ ভোটিঙৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যম বা অন্যান্য প্ৰচাৰ মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ বক্তব্য দাঙি নধৰিবলৈ সভাপতি বৰাই সকলো দলীয় নেতা-কৰ্মীক সতৰ্ক কৰি দিয়ে (Bhupen Bora urged party leaders to keep shut their mouths) ৷

এগৰাকী ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ নলবাৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য । চিপ লৈ আত্মহনন কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে(Class X student commits suicide) । প্ৰেমজনিত কাৰণতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।

ক জাক ৰোৱনীয়ে শুৱনি কৰিছে শাওণৰ পথাৰ ৷ মুখত বিহু নাম আওৰাই ৰোৱনীৰ লগত ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞা (Dr Amiya Kumar Bhuyan busy in paddy filed) ৷ বিধায়ক ভূঞাৰ উদ্যোগত সমষ্টিভিত্তিত বীৰ লাচিত বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে ধানখেতিৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৷ শুকুৰবাৰে এই পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 72 বিঘা ভূমিত ভুঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷

ত্ৰিপুৰাত উন্নয়ণৰ কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই(Deputy CM orders speedy completion of development work in Tripura) । বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰাখি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সকলো উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।