পলাতক ব্যৱসায়ী বিজয় মালিয়াক পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ(Vijay Mallya sent to jail) । আদালত অৱমাননা কৰাৰ গোচৰত মালিয়াক চাৰি মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিতৰ নেতৃত্বৰ বিচাৰপীঠে(Mallya sentenced to four months in jail for contempt of court) ।

অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা সকলে সোমবাৰে দেশজুৰি দাবী দিৱস পালন কৰে (Anganwari workers helper protest in Guwahati)। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি সোমবাৰে ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অংগনৱাড়ী কৰ্মী- সহায়িকাই ।

মধ্য প্ৰদেশৰ মোৰেনা জিলাত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা( pathetic incident at Morenaof Madhya Pradesh)। আঠ বছৰীয়া শিশু এটিয়ে তেওঁৰ সৰু ভ্ৰাতৃৰ মৃতদেহ কোলাত লৈ ৰাস্তাৰ কাষত ঘন্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকিব লগীয়া হোৱা এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰ কপাঁই তুলিছে ।

দেওবাৰে কয়লা ব্যৱসায়ী সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীয়ে আয়কৰ অভিযানক লৈ মৌনতা ভংগ কৰি উল্লেখ কৰিলে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ (Coal businessman Suryakant Tiwari )৷ তেওঁ দাবী কৰে যে, ৰায়পুৰত তেওঁক ছত্তীশগড়ৰ একনাথ সিন্দে বনাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বাবে আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে মোৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু লগতে মোক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীৰ এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে চত্তীশগড়ৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

শোনিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী দ'বেছেৰীয়া কলিতাগাঁৱত শনিবাৰে নিশা বৰষা দেৱী(২০) নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ আত্মহত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি দেওবাৰে বিয়লি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Tense in Tezpur over daughter in laws suicide) ৷ উল্লেখ্য় যে পাঁচ মাহ পূৰ্বে হুগ্ৰাজুলিৰ বৰষা দেৱীৰ বেছেৰীয়াৰ উৎপল নাথৰ লগত বিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু শনিবাৰে সন্ধিয়া বোৱাৰী গৰাকীৰ মৃতদেহ স্বামীগৃহতে ৰহস্য়জনক ভাবে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয়।

আমগুৰিত নাঙলৰ খুঁটিত ধৰি কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ থকা গীত গালে জনতাৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই (Artist Mahendra Hazarika)৷ হাউৰীত অংশগ্ৰহণ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে ক’লে কৃষকৰ কথা, কৃষিৰ কথা ৷ শিল্পীগৰাকীক সংগ দিলে বহুজনে ৷

সোমবাৰে সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ(Protest in Dibrugarh)৷ সদৌ অসম ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ বিচাৰি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মূখত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(Cooperative Traders Association protest in Dibrugarh)।

মহাৰাষ্ট্ৰত ফুটপাথ পৰা উদ্ধাৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃতদেহ ৷ তৰাবাই পাৰ্কৰ বাসিন্দা এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকৰ বেজী লৈ আত্মহত্যা ( Doctor committed suicide by taking an injection) ৷

অৱশেষত শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰনিল বিক্ৰমসিংহেক নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰে (Sri Lankan President Rajapaksa resigns as President)। শনিবাৰে অধ্যক্ষ মহিন্দ য়াপা আবেয়ৱৰ্ধীনাই এক সংবাদমেলত ১৩ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই পদত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

১৫ দিন উকলি যোৱাৰ পিচতো মুকলি আকাশৰ তলত মৰিয়নিৰ তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী ( Triple murder in Mariani)৷ তিনি হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তকো হত্যা কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷