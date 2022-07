অসম-অৰুণাচল দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা সীমা সমস্যা ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰত সমাধান কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে এক ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে । ইটানগৰত হ'ব মুখ্যমন্ত্রী পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক (Meeting between Assam and Arunachal Pradesh CM)। দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত চিনাক্ত কৰা হৈছে ১২৩ টা বিবদমান এলেকা । চৰকাৰী তথ্য মতে অসমৰ প্ৰায় ৮,৩৯৫.২৫ হেক্টৰ ভূমি অৰুণাচলৰ দখলত আছে ।

গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা (Worrying increase in suicides in Guwahati)৷ পুনৰ শৰাইঘাটত শিহৰণকাৰী ঘটন৷ শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা এজন যুৱকৰ (Suicide attempt in Saraighat bridge)৷

দেশজুৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে পৱিত্ৰ ঈদ-উল-জুহা (Eid al Adha 2022)। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও দেশবাসীক ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালে । টুইটযোগে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও জনালে ঈদৰ শুভেচ্ছা ।

পেঙেৰীত সন্দেহজনক আলফা(স্বা)ৰ সদস্যক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Firing between police and ULFA in Tinsukia)। বৰডুমচা থানাৰ অন্তৰ্গত কুজুপথাৰ অঞ্চলত আলফাৰ দলে বাহৰ পাতি আছিল । গুলীয়াগুলিৰ ঘটনাত দুয়োপক্ষৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা পলায়ন আলফাৰ দলটোৰ ।

আজি পবিত্ৰ ঈদ । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে হোজাই জিলাটো উদযাপন কৰা হয় ঈদ-উজ-জোহা বা ঈদ-উল-আজহা (Eid Ul Adha celebrated in Assam) ৷ ঈদ উপলক্ষে হোজাইৰ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নীলবাগান ঈদগা ফিল্ডত ঈদ-উজ-জোহাৰ উপলক্ষে পুৱা ৮:১৫ বজাত সম্পন্ন কৰে সমূহীয়া নামাজ (Eid al Adha 2022)। এই নামজাৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে। সমাজৰ অসূয়া অশান্তি দূৰ হৈ শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ উদ্দেশ্য আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগে ৷

হোজাইত ব্যয়বহুল আমৰ জুটি ল'লে গাঁওবাসীয়ে (Villagers tasted expensive mango in Hojai)। প্ৰায় ১.৫ লাখ টকাৰ এটা আম ভগাই খালে গাঁওবাসীয়ে । শত্ৰুঘ্ন মুখীয়া নামৰ এগৰাকী চিআৰপিএফত কৰ্মৰত জোৱানৰ ঘৰত লাখটকীয়া আমটো লাগিছিল ।

আজি ৰাজ্য়ৰ অন্য় প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো পালন কৰা হয় ঈদ-উল-আজহা (Eid celebration at Dibrugarh)। ঈদৰ সমূহীয়া নামাজত ভাগ ললে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ।

নিষ্ঠুৰ, নিৰ্দয়, আসুৰিক কি বুলি ক'ব আপুনি ? অতি নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত (Horrific incident in Nagaon)। অপৰাধীক চৰম শাস্তি দিলে গাঁৱৰ ৰাইজে । জীৱন্তে জ্বলাই মাটিত পুতি থ'লে হত্যাৰ অভিযুক্তক ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন কৰা হয় (Eid public namaz in Guwahati)। মহানগৰীৰ আমবাৰীস্থিত বুঢ়া মছজিদ, দীঘলী পুখুৰীৰ মছজিদ, গুৱাহাটী ঈদগাহকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া নামাজ সমাপন হয় । পুৱা ৮.৩০ বজাত মাছখোৱাস্থিত গুৱাহাটী ঈদগাহতো কেইবা শতাধিক লোকে সমূহীয়া নামাজত অংশ গ্ৰহণ কৰে ।