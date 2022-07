কাকপথাৰ দ-পথাৰৰ মাজগাঁৱত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী । আলফা(স্বা) আৰু সেনাবাহিনীৰ মাজত সংৰ্ঘষ । আলফা (স্বা)ৰ দুৰ্ধষ সদস্য ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত ৬ জনীয়া দলৰ সৈতে সংঘৰ্ষ (Gunbattle between ULFA I and security forces) । সংঘৰ্ষত আলফা(স্বা)ৰ এজন সদস্য নিহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷

শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলৰ প্ৰতি সৰৱ উদ্ধৱ বাহিনী(Uddhav camp seeks to disallow rebel MLAs ) ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু উদ্ধৱ শিবিৰৰ ৷ অযোগ্যতাৰ ওপৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোলোৱালৈকে তেওঁলোকক সদনত অংশগ্ৰহণকৰাত বাধা দিয়াৰ আহ্বান উদ্ধৱ বাহিনীৰ(Uddhav camp in SC) ৷

লাহৰীঘাটত ঘৰে ঘৰে উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল ৷ মণিপুৰৰ ননী জিলাৰ টুপুলত ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত হতাহত হৈছে জিলাখনৰ কেইবাজনো শ্ৰমিক(Several workers were injured in Manipur landslides) । শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰি স্বগৃহলৈ আনিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাতৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকৰ লগতে শ্ৰমিকসকলৰ আত্মীয়ই(Manipur landslide latest update) ।

ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবে দুঃসংবাদ । খেলৰ মাজতেই ক'ভিডত আক্ৰান্ত শ্ৰীলংকাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য় বেটছমেন এঞ্জেলো মেথিউছ (Angelo Mathews)।

নলবাৰীৰ বৰভাগত বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল’বলৈ অহা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক অপদস্থ (Akhil Gogoi in Nalbari) । বৰ শিমলুৱাত অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পাচতেই একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে অখিল গগৈক অপদস্থ কৰে (Akhil Gogoi humiliated by BJP workers in Nalbari) ৷ অখিল গগৈক অপদস্থ কৰা বিজেপি কৰ্মীজনৰ নাম কৰুণা কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ গাঁওবাসীৰ হস্তক্ষেপত শাম কাটে পৰিস্থিতি ৷

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তিনিখন খেলৰ টি-২০ আৰু এদিনীয়া শৃংখলাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল ঘোষণা(Indian team announced) ৷ শৃংখলাৰটোৰ জৰিয়তে দললৈ প্ৰত্যাপৰ্ণ কৰিছে বিৰাট কোহলীয়ে ৷

হোজাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এচ’ছিয়েচনৰ উদ্যোগত হোজাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস উদযাপন কৰা হয় (National Doctors’ Day celebrated in Hojai) । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি হোজাই জোৰাপুখুৰীস্থিত জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰা হয় (Tree plantation programme in Hojai) ৷

যোৰহাটত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ৷ যোৰহাটৰ দক্ষিণ সৰ্বাইবন্ধাৰ মিলনপথৰ মনোজ শইকীয়াৰ বাসগৃহত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা(Massive fire at Jorhat)৷ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় লোকজনৰ বাসগৃহ ৷ জানিব পৰা মতে, বাসগৃহত কোনো নথকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ৷ ইতিমধ্যে, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইফালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে উক্ত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী ৬নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংযোগ বিচ্ছিন্ন ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে হোৱা খহনীয়াত খহি পৰে পথটোৰ মাজৰ অংশ(Damage to vital National Highway-6 cuts off access to Assam Tripura) ৷ ইপিনে বিপদসীমাৰ ওপৰদি বৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা লংঙাই নৈ পানীও ৷

পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা ডকাইত (Assam police detain a Dacoit at Bornihat) ৷ ডকাইতটোৰ নাম বিনয় দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।