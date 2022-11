Violence in live in relationships: এবছৰত দিল্লীত ৰুজু সহবাসৰ সৈতে জড়িত 560 টা হিংসাৰ গোচৰ

ইটিভি ভাৰতৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে, যোৱা বছৰ দিল্লী আৰক্ষীক সহবাসৰ সৈতে জড়িত 560 টা হিংসাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে (Violence in live in relationships) । আমোদজনকভাৱে সেই সকলোবোৰ গোচৰতে দেশৰ উত্তৰ-পূৱ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল ভুক্তভোগীসকল । এই ধাৰাক লৈ ইটিভি ভাৰতৰ আগত খেদ প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ আয়ুক্ত ৰবিন হিবুৱে (Exclusive interview with IPS Robin Hibu)৷

Ragging in AMCH: ৰেগিঙৰ বাবে বহিষ্কাৰ AMCH ৰ দুজন ছাত্ৰক

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাছত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে AMCHৰ ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড (After Dibrugarh University, AMCH ragging incident) ৷ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰেগিঙৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰে AMCH ৰ দুজন ছাত্ৰক ৷ ৬ মাহৰ বাবে হোষ্টেল আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ দুই ছাত্ৰক ৷

Attack on Shradha murder accused: শ্ৰদ্ধা হত্যাৰ অভিযুক্ত আফটাবৰ আক্ৰমণকাৰীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আফটাবক আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা (Attack on Shradha murder accused) ৷ এই গোচৰৰ অভিযুক্তক ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে পুৱা আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আক্ৰমণকাৰীক ।

Ragging incident in Assam: ৰেগিং কাণ্ডক লৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ অংকিতা দত্তৰ

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Ragging incident in Dibrugarh University)। ঘটনাৰ লগত জড়িত ছাত্ৰৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তোলাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সচেতন ৰাইজে । সোমবাৰে নিশা আদিত্য নাৰ্ছিংহোমত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা ছাত্ৰ আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বত যোৱা কংগ্ৰেছৰ এটা সঁজাতি দলে (Youth Congress President Ankita Dutta)। এনে ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই (Ankita Dutta blamed Dibrugarh University authorities) ।

Paddy Procurement: এইবাৰো ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্যৰে ছটা প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব

অন্ত পৰা বছৰটোত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম সমৰ্থিত দাম ১৯৪০ টকাত ৫,৬৫,২৭৮ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । টাৰ্গেট আছিল ১০,০৩,২০০ মেট্ৰিক টন । ছটা এজেঞ্চিয়ে লক্ষ্যৰ ৫৬.৩৫ শতাংশ ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

APDCL Tariff Exemption : বণিক গোষ্ঠীক ২১ কোটি টকা বিজুলী বিল ৰেহাই দিয়াৰ অভিযোগ APDCLৰ বিৰুদ্ধে

বিদ্যুৎ চুৰি কৰা উদ্যোগক 21 কোটি টকাৰ মাচুল ৰেহাই দিলে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে ৷ এই অভিযোগ তথ্যসহ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৷ বৰাক ইস্পাত প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোক ২৫.৪৩ কোটি টকাৰ বিলৰ ঠাইত মাত্ৰ ৪.৩৩ কোটি টকা মাচুল আদায় দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (APDCL Tariff Exemption)।

নাদাভ লাপিডলৈ ইজৰাইলৰ দূতৰ মুকলি পত্ৰ: আপুনি লজ্জিত হোৱা উচিত

দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা IFFI জুৰীৰ মুৰব্বীলৈ ইজৰাইলৰ দূতৰ মুকলি পত্ৰ : আপুনি লাজ পাব লাগে ৷ ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে আই এফ এফ আইৰ জুৰীৰ মুৰব্বী নাদাভ লাপিডক তেওঁৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । সমান্তৰালকৈ ছবিখনৰ মুখ্য অভিনেতা অনুপম খেৰেও ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

FIFA World Cup updates: অন্তিম 16 টা দলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দিশে ব্ৰাজিল-পৰ্তুগাল

সোমবাৰে অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ G ৰ এখন খেলত ব্ৰাজিলে পৰাস্ত কৰে ছুইজাৰলেণ্ডক (Brazil beats Switzerland) ৷ গ্ৰুপ H ৰ এখন খেলত সোমবাৰে দক্ষিণ কোৰিয়াক 3-2 গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ঘানাই ৷ গ্ৰুপ H ৰ আন এখন খেলত উৰুগুৱেক 2-0 গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে পৰ্তুগালে (Portugal vs Uruguay FIFA match result) ৷

FIFA World Cup 2022 : এইবাৰ বিশ্বকাপৰ খেলপথাৰত উৰিল প্ৰতিবাদকাৰীৰ পতাকা

সোমবাৰে এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতত ৰামধেনুৰঙী পতাকা লৈ খেলপথাৰলৈ দৌৰি যায় (Protester with rainbow flag at World Cup field) । প্ৰতিবাদকাৰীজনে এটা নীলা ছুপাৰমেন টি-শ্বাৰ্ট পিন্ধিছিল । তাৰ সন্মুখত 'ইউক্ৰেইনক বচাওক' শ্লোগান আৰু পিছফালে 'ইৰানী মহিলাৰ প্ৰতি সন্মান' লিখা আছিল । পৰ্তুগাল আৰু উৰুগুৱেৰ মাজৰ গ্ৰুপ মেচখন চলি থকাৰ সময়তে এই প্ৰতিবাদ কৰে ।

Dismembered body found inside fridge: পত্নী-পুত্ৰই দহ টুকুৰাকৈ কাটি ফ্ৰীজত ভৰাই থৈছিল অঞ্জন দাসক

সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে পূব দিল্লীত উদ্ধাৰ হোৱা মানৱ শৰীৰৰ টুকুৰাবোৰৰ ৰহস্য ভেদ কৰা বুলি দাবী কৰিছে (Delhi crime latest news) । দিল্লীৰ পাণ্ডৱ নগৰৰ বাসিন্দা অঞ্জন দাসক গোপনে হত্যা কৰি মৃতদেহটো ১০ টুকুৰা কৰি ফ্ৰীজত ৰখা হৈছিল (Pandav nagar murder case) ।