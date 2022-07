বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,সাহিত্যিক,গৱেষক ড৹ শিৱনাথ বর্মন অসুস্থ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,সাহিত্যিক,গৱেষক ড৹ শিৱনাথ বর্মন অসুস্থ । মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী (Eminent educationist Dr Shivnath Barman admitted in hospital)। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ১০ জুলাইত নেমকেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীক ।

ডিব্ৰুগড়ত হাস্পতালত ভৰ্তি হাৰ্টথ্ৰ'ৱ জুবিন গাৰ্গ

জুবিন গাৰ্গ চিকিৎসাধীন ৷ হাৰ্টথ্ৰ'ৱ জুবিন গাৰ্গ সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি বাথৰূমত পিছল খাই পৰি মুৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে কন্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷

Historical Arimattha tassel: নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক আৰিমত্ত গড়

অস্তিত্বৰ সংকটত ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক আৰিমত্ত গড় ৷ পুঠিমাৰী নৈৰ মথাউৰি চিঙি অসমৰ ইতিহাসৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰিমত্ত গড়টো এফালৰ পৰা নৈৰ প্ৰৱল সোঁতে খহাই নিয়াত চিন্তিত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজ ৷ শীঘ্ৰেই গড়টো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনালে স্থানীয় ৰাইজে ৷

Man-Elephant conflict: হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে "হাতীবন্ধু"ৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত(Man-Elephant conflict) ৷ দিনক-দিনে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই ঘটনা ৷ এই সংঘাত ৰোধৰ বাবে 'হাতীবন্ধু' নামৰ এটি সংগঠনৰ পৃষ্ঠপোষক প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা আৰু সমগ্ৰ পৰিকল্পনাটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাই গ্ৰহণ কৰিছে এক অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ এনে কি পদক্ষেপৰ দ্বাৰা এই সংগঠনটোৱে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে চাওক সবিশেষ...

GST Controversy : ১৪ বিধ সামগ্ৰীত কোনো জি এছ টি নাই, বিত্তমন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ

জিএছটি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ । বিৰোধীৰ তুমুল আক্ৰমণ আৰু সমালোচনাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) মঙলবাৰে এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এনে সামগ্ৰীৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে যিবোৰত কোনো জিএছটি নাই (Nirmala Sitharaman released list of items no GST) । অৱশ্যে এই সামগ্ৰীবোৰ হৈছে খোলাকৈ বিক্ৰী কৰা আৰু পূৰ্বতে পেকিং নকৰা (not pre packed) বা লেবেল নলগোৱা সামগ্ৰী (not pre labeled) ।

তেজস্বী প্ৰকাশে পৰিধান কৰা এই মিনি ড্ৰেছটোৰ দাম শুনিলে কাণ থিয় হৈ পৰিব আপোনাৰ!

বিগবছ 15 ৰ পিছৰ পৰাই যেন তেজস্বীয়ে শপত লৈছে নিজৰ ষ্টাইল গেম সদায় অন পইণ্টত ৰখাৰ আৰু সেইমতে তাৰকাগৰাকীয়ে সন্তুষ্টও কৰিব পাৰিছে অনুৰাগীক ৷ তেজস্বীয়ে শেহতীয়াকৈ পৰিধান কৰা ড্ৰেছটোৰ প্ৰেমত পৰিছে অনুৰাগী, কিন্তু দাম শুনিহে অবাক হৈ পৰিল তেওঁলোক ৷ চাওঁ আহকচোন কিনো পিন্ধিলে কৰণৰ প্ৰেমিকাই-

প্ৰেমত পৰিল অজয়-কাজলৰ জীয়াৰী নাইছা দেৱগণ; বিশেষজনৰ ফটো হাতত লৈ দিলে ফটোৰ বাবে প’জ

আমষ্টাৰডাম আৰু স্পেইনৰ পিছত অজয় দেৱগণ আৰু কাজলৰ কন্যা নাইছা দেৱগণে এতিয়া বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে গ্ৰীচত লৈছে ছুটীৰ আনন্দ । চাওক ফটো-

Forest Destruction in Moran: বন ধ্বংসত নমা দুই শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী

বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে মৰাণত বিদ্যালয় চৌহদৰ গছ কাটি তহিলং কৰিলে দুগৰাকী শিক্ষকে (School tree illegally cut down by teacher in Moran)। শিক্ষক দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক । চৰকাৰৰ আহ্বানক গুৰুত্ব নিদি বন ধ্বংসত জড়িত হোৱা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উঠিছে ।

কথাতে কয় নহয় কপালৰ লিখন নাযায় খণ্ডন; আঁতৰিও আঁতৰিব নোৱাৰিলে ইজনে সিজনৰ পৰা জেনিফাৰ আৰু বেন

Bennifer wedding : উভতি চাওঁ আহক জেনিফাৰ লোপেজ আৰু বেন এফ্লেকৰ 20 বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ উত্থান-পতন

Forest smuggler arrested: মিছামাৰীত আটক চোৰাং কাঠকটীয়া

মিছামাৰীৰ সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত আটক এজন চোৰাং কাঠকটীয়া (Foresters arrested smuggler in Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary in Misamari) ৷ অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত গছ কটাৰ উদ্দেশ্যৰে ১৭ জনীয়া এটা চোৰাং কাঠকটীয়াৰ দলে নিশাৰ ভাগত প্ৰবেশ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল অভয়াৰণ্যত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা বনকৰ্মীসকলে ।