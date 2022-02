ফেচবুকৰ জৰিয়তে আলফা (স্বাঃ) ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি কোনো যুৱক-যুৱতীক সংগঠনত ভৰ্তি কৰোৱা হোৱা নাই । বুধবাৰে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে আলফা (স্বাঃ) গোটে । লগতে ইয়াক অসম আৰক্ষীৰ এক কৌশল আৰু ষড়যন্ত্ৰ বুলিও দাবী কৰিলে সংগঠনটোৱে ।

এজন বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, আনজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ । পিছে হাঁহি বিৰিঙিব কোনজনৰ মুখত ! মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক দল বিজেপিৰ ভিতৰে বাহিৰে এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । ৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনত(Majuli By Election 2022) বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া আলোচনা কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ এক ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈ গৈছে (Majuli Candidate Panel BJP)।

নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন মঙলবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে (Kirtikamal Bora encounter case) । কীৰ্তিকমল বৰা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতেই অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বণিয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে । আনহাতে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত সন্তুষ্ট বিভিন্নজন (Inquiry report of Kirtikamal Bora encounter case)।

দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বিষয়টোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চূড়ান্ত মোহৰ মৰাৰ কথা আছিল (border dispute between assam meghalaya) ৷ কিন্তু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত অমিত শ্বাহৰ সৈতে মিটিঙত নবহিলগৈ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত পুনৰ উজলিল আন এগৰাকী অসম কন্যা (assam girl won international beauty contest title) ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠিত এটা ফেশ্বন শ্ব'ত অংশ লৈ বিজয়ী মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল প্ৰিয়ংকা ৷

অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল সন্ধানহীন ৭ গৰাকী জোৱানৰ মৃতদেহ (7 jawans killed in avalanche in Kameng)। বুধবাৰে টেঙাস্থিত সেনাৰ শিবিৰলৈ অনা হ'ব জোৱানকেইজনৰ মৃতদেহ । নিহত জোৱানকেইজনৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা অৰুণাচল চৰকাৰৰ ।

অহা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ১০ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হ'ব চাউলখোৱা মহোৎসৱ (Saulkhowa Festival to be held in Barpeta)৷ বৰপেটা চহৰৰ মাজৰে বৈ যোৱা চাউলখোৱা নৈৰ পাৰত আপৰাইজিং য়ুথচ্ হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন(Uprising Youths Health Organization) নামৰ সংস্থাটোৱে চাউলখোৱা মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে ৷

সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰপেটা জিলাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (ten new schemes to develop barpeta) ৷ মঙলবাৰে বৰপেটাৰোড চহৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০টাকৈ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

পানীৰ পাইপেৰে ওলোৱা একুৰা জুইক লৈ সম্প্ৰতি আতংকিত হৈ আছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ ৰঙতি গাঁৱৰ বাসিন্দা(Fire emulates from water pipe) । ৰঙতিৰ ৰূপম বুঢ়াগোহাঁইৰ ঘৰত পানী মটৰৰ বাবে এটা ৫০ ফুট গভীৰ গাঁত খান্দি পাইপ বঢ়াওতেই পাইপৰ ভিতৰত গেছৰ দৰে বাষ্প নিগৰি দপদপ কৈ জ্বলি উঠে এই জুইকুৰা ।

ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অব্যাহত আছে অভিযান । ইয়াৰ মাজতে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে জ্বলাই দিলে জব্দকৃত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, গাঞ্জা আদি (Kokrajhar Police burn the seized drugs)। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা বি টি আৰৰ আই জি পি ড° এল আৰ বিষ্ণৈসহ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ।