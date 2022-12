DGP on ragging: সভ্য সমাজত ৰেগিঙৰ কোনো স্থান নাই; ডিজিপি মহন্ত

ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ’ব অসম আৰক্ষী (Assam police to be more strict against ragging) ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম আৰক্ষীক ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীৰ মন্তব্য ৷

Asom Divas 2022 : অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চুকাফাক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ

১২২৮ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত (১৬ আঘোণ) চাওলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সৌমাৰপীঠত ভৰি থোৱাৰ ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ মানসেৰে চৈখোৱাৰ ভীমকান্ত বুঢ়াগোঁহাই নামৰ এজন লোকে ১৯৭২ চনতে হাতত লৈছিল এক প্ৰচেষ্টা (Sao Lung Sukapha) । তাৰেই ফলশ্ৰুতিত পৰৱৰ্তী সময়ত চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱসৰ আৰম্ভণি (Asom divas 2022) ।

Ragging in JB college: 12 জন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গোচৰ ৰুজু

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ ৰেগিং কাণ্ডই জোকাৰিছে যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় (Ragging in JB College) ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰাৱাসত থকা ভুক্তভোগী ছাত্ৰই ৰেগিং সন্দৰ্ভত বৰ্ণনা কৰাৰ পিছতেই ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ উৎপল জ্যোতি মহন্ত ৷ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ চৈয়দ আব্দুল মালিক ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছিল ৰেগিঙৰ ঘটনা ৷ ছাত্ৰাবাসটোৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নৱাগত ছাত্ৰই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনাৰে জড়িত 12জন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই(FIR launched against hostelers of JB college) ৷

HS Examination 2023: ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা

পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ শিক্ষা সংসদে হাতত লৈছে কেইবাটাও নতুন পদক্ষেপ (HS Examination 2023)। এইবাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানে নিজাববীয়াকৈ নাপাব কোনোধৰণৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিখন জিলাত শিক্ষা সংসদে আৰম্ভ কৰিছে চৰজমিন তদন্ত । ১৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষার্থীয়ে প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব প্রাক-চূড়ান্ত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ।

Sidhu Moosewala murder: সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড গোল্ডি ব্ৰাৰক আটক

সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত গেংষ্টাৰ গোল্ডি ব্ৰাৰক আটক কৰি ৰখা হৈছে আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াত (Gangster Goldy Brar Detained In California)। সূত্ৰ অনুসৰি ২০ নৱেম্বৰ বা তাৰ আগতে গোল্ডীক আটক কৰা হৈছিল ৷

Indian punctuality: 100 কি.মি. দূৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা মানি অৰ্ডাৰ পাবলৈ সময় লাগিল 4 বছৰ

মাত্ৰ 100 কি.মি. দূৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন মানি অৰ্ডাৰ পাবলৈ কিমান দিন লাগিল সেয়া জানিলে আচৰিত হ’ব আপুনি (Money order reaches four years after) ৷ ওড়িশাৰ এটা ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে সৰ্বত্ৰে ৷ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে প্ৰেৰণ কৰা মানি অৰ্ডাৰ ভগ্নীয়ে লাভ কৰিলে 4বছৰৰ পিছত ৷

Domestic violence case in Tezpur: সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ পত্নীয়ে কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ

পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ দৰে আন এক জঘন্য ঘটনা (Domestic violence case in Tezpur) ৷ এইবাৰ নাম সাঙোৰ খাইছে শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকগৰাকীৰ ৷ পেছাত কেৰাণী, সাংবাদিক তথা সাহিত্য সভাৰে জড়িত বিষয়-ববীয়া স্বামীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীৰ ৷ ন্যায়ৰ অপেক্ষাত বন্দী এগৰাকী নাৰী ৷

DU Ragging case: ৰেগিংকাণ্ডৰ পলাতক কল্যাণ দত্তৰ চাঞ্চল্যকৰ ফেচবুক লাইভ

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিংকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে পৰিচিত হোৱা কল্যাণ দত্ত সম্প্ৰতি পলাতক(Accused of Dibrugarh University ragging incident) । বুৰঞ্জী বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ কল্যাণ দত্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকাৰ মাজতেই আজি নিজৰ ফেচবুকৰ জড়িয়তে বহু চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য দিছে কল্যাণ দত্তই(Prime accused of Dibrugarh University ragging) । পলাতক কল্যাণ দত্তই নিজকে নিৰ্দোষী আখ্যা দি পুলিচৰ ভয়ত পলাই থকা নাই বুলি উল্লেখ কৰে । আনন্দ শৰ্মাৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত আচলতে কি হৈছিল সেইদিনা সেই কথাও কয় কল্যাণ দত্তই । নিজৰ নাম এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হোৱাত ভাগি পৰা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা কয় কল্যাণ দত্তই(Ragging at Dibrugarh university) ।

দুৰ্ঘটনাত আহত জুবিন নৌটিয়াল,ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়লৈ

Jubin Nautiyal Accident:কণ্ঠশিল্পী জুবিন নৌটিয়ালক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । চিৰিৰ পৰা বাগৰি পৰা গায়কজনে মূৰ আৰু হাড়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে । মূৰৰ লগতে কপালতো আঘাত পাইছে গায়কজনে ।

FIFA World Cup 2022: গ্ৰুপ পৰ্যায়তে অন্ত পৰিল বহুকেইটা শক্তিশালী দলৰ বিশ্বকাপৰ যাত্ৰা

ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত 2018 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ পাচত ক্ৰমাগতভাৱে জাৰ্মানীৰ দ্বিতীয়টো পৰাজয় ৷ ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ জাৰ্মানী ৷ হতাশজনকভাৱে গ্ৰুপ E ৰ পইন্ট তালিকাত তৃতীয় স্থানতে থাকে শক্তিশালী দলটো (FIFA 2022 updates) ৷ গ্ৰুপ F ৰ বেলজিয়াম আৰু কানাডাই কালি ফিফাৰ যাত্ৰা সামৰে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত (Belgium in FIFA 2022) ৷