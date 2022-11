মিছন বসুন্ধৰা-২ সফল কৰিবলৈ ৩২৯.১৯ কোটি টকা অনুমোদন । ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বসুন্ধৰা-২ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বসুন্ধৰা-২ৰ অধীনত সমগ্ৰ অসমতে কম্পোজিট লেণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ সেৱা (অটো-মিউটেচন), অনলাইন যোগে খাজানা আদায়, ডিজিটেল ষ্টাম্পিং আদি সময় নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰে প্ৰদান কৰা হ’ব । চৰকাৰী খাচ ভূমি, চিলিং উদ্ধৃত মাটিৰ নিষ্পত্তি হ’ব মিছন বসুন্ধৰা-২ৰ দ্বাৰা । দখলকাৰী ৰায়তেও লাভ কৰিব ভূমিৰ অধিকাৰ ।

৬ বাৰৰ এছিয়ান মেডেলিষ্ট অসমৰ শিৱ থাপা আৰু অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে (Shiva and Lovlina in Asian Boxing Championship)। শুকুৰবাৰে মহিলা শাখাৰ ফাইনেল আৰু শনিবাৰে পুৰুষ শাখাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব । লাভলীনাসহ ৫ গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।

ৰাজ্যজুৰি ৰাসৰ উখল মাখল পৰিৱেশ ৷ ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে 18 নৱেম্বৰত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে (Local Holiday in Nalbari for Raas Mahotsav) ৷

ৰঙিয়া মহকুমা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই হেকাৰক(Two hackers arrested by rangia police) । ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট হেক কৰা ঘটনাৰ লগত জড়িত এটা বৃহৎ চক্ৰৰ সদস্য দুয়ো ৷ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হেকাৰ দুটাক ।

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ উপৰিও অসমতো আম আদমি পাৰ্টীয়ে দলটোৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । যোৱা পৌৰ সভা নিৰ্বাচনত আপ দলটোৱে অসমত কেইবাখনো আসন লাভ কৰিছে । দলটোৰ এই উত্থানক লৈ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দল চিন্তিত হৈ পৰিছে । কিন্তু আপৰ উত্থানক লৈ অলপো শংকিত নহয় বিজেপি (BJP is not at all afraid of AAPs rise)। এই মন্তব্য মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Cabinet Minister Sarbananda Sonowal) ৷ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী লৈ বৰাণসীত উপস্থিত হোৱা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া উষ্ম আদৰণি আৰু সম্ভাষণ জনায় (Sarbananda Sonowal in Varanasi )৷ জনসাধাৰণৰ মৰম তথা উষ্ম আদৰণি দেখি অভিভূত হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷

প্ৰথমবাৰতে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখল কৰা কংগ্রেছ দলে দ্বিতীয়বাৰ খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম নহ'ল । তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ লগতে আঞ্চলিক শক্তি জেপিপিৰ সবল স্থিতি পৰিলক্ষিত হ'ল দেউৰী পৰিষদত (Deuri Autonomous Council Election Result)। উল্লেখ্য, ২০০৫ বৰ্ষত চৰকাৰে তদৰ্থ ভিত্তিত গঠন কৰিছিল দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ।

তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা (Road accident at Tezpur) । দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰ থিতাতে নিহত হয় ৷

চৰকাৰে আহে আৰু যায় । কিন্তু সমাধান নহয় জনতাৰ সমস্যা । বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমস্যা হৈয়ে ৰৈ যায় ৷ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আহ্বান জনায় ব্যৰ্থ হৈ এইবাৰ ৰাইজে নিজে সাঁজি উলিয়াইছে ১২ খনকৈ বাঁহৰ দলং(New Bamboo bridge constructed by Locals in Jonai) ।

কাছাৰৰ কাটিগাৰা দিগৰখালত শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে এখন ম'হ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰে(Buffaloes rescued in Cachar) । আৰক্ষীয়ে নিয়মিত তালাচীৰ সময়ত এমএল ০৪এ ৮৮২৪ নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ম'হকেইটা ৷ ট্ৰাকখনৰ লগতে চালক আৰু সহ-চালককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।