ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাৰ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়তো মহানৱমীৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে (Mahanavami in Billeswar Devalaya)। পৰম্পৰা অনুসৰি এইবাৰ দেৱালয়ত ম'হ, ছাগলী আদি বলি দিয়া হ'ব । বিশেষ মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লগতে আন আন ৰাজ্যৰ পৰাও আহিছে ভক্ত ।

অৰুণাচলৰ যুৱকে চোকা অস্ত্ৰৰে কাটি হত্যা কৰিলে ফিল’বাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰক ৷ এটা চিগাৰেটক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় উক্ত হত্যাকাণ্ড (Student murder at Chitpani) ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান(কাৰাগাৰ) হেমন্ত লোহিয়াক তেখেতৰ বাসভৱনতে হত্যা কৰা হৈছে (Hemant Kumar Lohia found dead) । তেওঁৰ বাসভৱনত থকা ঘৰুৱা সহায়কজনক এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰদান কৰিছে এই তথ্য ।

দেশবাসীয়ে দেওবাৰ ২ অক্টোবৰৰ দিনা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী (birth anniversary of Mahatma Gandhi) পালন কৰাৰ সময়তে কলকাতাৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কাচবাত অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজন কৰা (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha at Kasba)পূজাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ । অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজিত কৰা দুৰ্গা পূজাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক দুৰ্গাই বধ কৰা অসুৰ (মহিষাসুৰ) হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই এই বিষয়টোক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Bapu as Asura at Kasba in Kolkata)।

সদৌ শেষত ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল বিতৰ্কিত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই (Assam cricket association)৷ ঢাক-ঢোল বজাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত কৰি বিসংগতিপূৰ্ণ ফ্লাড লাইট ব্যৱহাৰ কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ৷

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে সোমবাৰে জম্ম-কাশ্মীৰত উপস্থিত গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Amit Shah at JK)। পুৱাই বৈষ্ণো দেৱীৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় দুখনকৈ ৰেলী সম্বোধন কৰিব ।

কিয়োডো নিউজৰ (Kyodo News) উদ্ধৃতিঅনুসৰি, মুখ্য কেবিনেট সচিব হিৰোকাজু মাৎসুনোৱে কয় যে উত্তৰ-পূব জাপান পাৰ হোৱাৰ পিছত মিছাইলটো স্থানীয় সময়মতে পুৱা প্ৰায় ৭.৪৪ বজাত জাপানৰ একচেতীয়া অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে (North Korea fires missile) ।

2019 চনত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত অনুচ্ছেদ 370 আৰু 35-এ বাতিল কৰাৰ পিছত উপত্যকাটোৱে ভাৰতৰ সৈতে সংপৃক্ত হোৱাৰ অজস্ৰ সুযোগ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে (Article 370 abrogation in Jammu and Kashmir)।

সোমবাৰে গুগলে ঘোষণা কৰা মতে দেশখনৰ ভিতৰত গুগলৰ অনুবাদ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে (Google translation feature stopped in China)। এই সেৱাৰ ব্যৱহাৰ অতি কম হোৱাৰ বাবেই বন্ধ কৰি দিছে গুগলে । ২০১০ চনত গুগলৰ চাৰ্চ ইণ্ডিন সেৱাও বন্ধ কৰিছিল গুগুলে ।

উৰ্ৱশী ৰৌতেলা আৰু ঋষভ পাণ্ট পুনৰ আহিছে বাতৰিৰ শিৰোনামলৈ ৷ অলপতে সামাজিক মাধ্যমত ইজনে সিজনক গুৱাল গালি পাৰি চৰ্চা লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া উৰ্ৱশীয়ে ঋষভক জনাইছে জন্মদিনৰ অভিনন্দন (Urvashi Rautela Rishabh Pant Birthday wishes) ৷