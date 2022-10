মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউইউ ললিতে (CJI UU Lalit) দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এমাহতেই ৮৪৯ টা গোচৰ নিষ্পত্তি । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এই তথ্য় প্ৰকাশ পাইছে ।

আমেৰিকাত ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ বিবেক লালক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাৰে সন্মানিত । জেনেৰেল এট’মিক্স গ্লোবেল কৰ্পোৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী (General Atomics Global Corporation chief executive) লালক এই সন্মান প্ৰদানৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈছে ভাৰতবাসী । তেওঁক ফেডাৰেল এভিয়েচন এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ সামৰিক পৰিবহণ বিভাগৰ নেতৃত্ব দিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেবিনেট সচিবৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপেও নিযুক্ত দিয়া হৈছিল ।

নতুনকৈ ৭০০ সুৰা বিপনীৰে কোষাগাৰ টনকিয়াল কৰাৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ । কৰ বৃদ্ধিৰ উপৰি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ কোষাগাৰৰ বাবে পৰোক্ষ কৰ হিচাপে আবকাৰী ৰাজহেই চালিকা শক্তিত পৰিণত হৈছে । গাঁৱে-ভূঞে বিলাতী সুৰা সুলভ কৰি নতুনকৈ ৭০০ খন ৱাইন শ্বপৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দি আবকাৰী বিভাগে বছৰি ৩০০০ কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

টি-২০ ক্ৰিকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ আন্তৰ্জাতিক শৃংখলাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে জয় লাভ কৰে(India Won by 16 runs against South Africa) ।

বিহাৰত এজন আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰিলে এক নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ৷ নিশা কৰ্তব্যত ব্যস্ত থকা এজন আৰক্ষীয়ে চুৰি কৰিলে এঘৰৰ এখন টেবুল ফেন ( Cop on night patrol leaves with table fan in Bhagalpur) ৷ সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হয় ঘৰটোত থকা চিচি টিভি কেমেৰাত ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা মুলায়ম সিং যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু সুস্থিৰ হৈছে যদিও এতিয়াও ICUতে ৰখা হৈছে নেতাগৰাকীক (Mulayam Singh Yadav Health condition) ৷ দেওবাৰে এক বিবৃতি যোগে এই কথা সদৰি কৰে দলটোৱে ।

আজি মহা অষ্টমী (Maha Ashtami of Durga Puja 2022) ৷ ঢাকৰ শব্দ আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণত প্ৰাণ পাই উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ (Durga Puja in Assam) ৷ দূৰ্গা পূজা মানেই জেলেপি, দুৰ্গা পূজা মানেই ৰসগোল্লা, বুন্দিয়া-ভুজিয়া ৷

ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত এক অনুষ্ঠানত স্বদেশীভাৱে উন্নীত লাইট কমবেট হেলিকপ্টাৰৰ (Light Combat Helicopter) প্ৰথমটো দল আইএএফ ইনভেণ্টৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পালে সেনাৰ শক্তি । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত থলুৱা হেলিকপ্টাৰৰ আইএএফত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।

ভাৰতীয় আকাশসীমাৰ ওপৰেৰে গৈ থকা অৱস্থাত ইৰাণৰ এখন বিমানত হোৱা বোমাতংকৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপতাৰে সাজু হ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যুঁজাৰু বিমান (Indian Air Force fighter jet)। অৱশ্যে সকলো দিশ চালিজাৰি চোৱাৰ পিছত বিমানখন চীনৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ সংকেত দিয়া হয় ।



উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন PFI কৰ্মী ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অযোধ্যাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে PFI কৰ্মীজনক (Uttar Pradesh Police arrested PFI activist) । লোকজনক হিন্দু লোকৰ বিৰুদ্ধে ইছলামধৰ্মী লোকসকলক উচটনি দিয়া আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱাকে ধৰি জাতি বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ ।